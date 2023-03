Im deutschsprachigen Raum feiern wir jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai den Muttertag, ein Tag zu Ehren der Mütter und der Mutterschaft.

➠ Mehr Infos zum Muttertag [Überblick]

Auch wenn der Muttertag durch die Kommerzialisierung teilweise einen schlechten Ruf hat und wir uns bei unseren Mamas natürlich nicht nur einmal im Jahr für all das, was sie geleistet haben und leisten, bedanken sollten, ist es schön, diesen Tag zu "zelebrieren". Im Sinne von: sich bewusst Zeit für seine Mama und Familie zu nehmen. Das kommt heutzutage leider viel zu kurz ...

➠ Geschenkideen zum Muttertag findest du hier

Die liebsten Sprüche für den Muttertag für die Muttertagskarte, zum Aufsagen oder als Textnachricht via SMS oder WhatsApp haben wir hier für dich zusammengefasst.

15 kurze und lustige Muttertagssprüche

Der ganze Stolz dieser Welt ist das Werk der Mütter.

+++++

Die Liebe der Mutter zu ihren Kindern ist eine Brücke zu allem Guten:

im Leben und in der Ewigkeit.

+++++

Die Tochter einer guten Mutter wird die Mutter einer guten Tochter!

Danke, dass du mich zu einem besseren Menschen machst!

+++++

Eine Mutter ist eine Person, die sofort behauptet, dass sie Kuchen nie gemocht hätte,

wenn es nur 4 Stück Kuchen für 5 Personen gibt.

+++++

Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt,

der dich schon liebt, bevor er dich kennt.

Es gibt nur eine beste Mama: MEINE!

+++++

Für die Welt bist du eine Mutter.

Für deine Familie bist du die Welt.

Alles Gute zum Muttertag!

+++++

Glück ist, wenn einem die Schwiegermama ans Herz gewachsen ist.

Danke dafür und einen schönen Muttertag!

+++++

Home is where my Mom is.

+++++

Liebe Mama,

danke für deine Liebe,

die genau so endlos ist,

wie deine Telefonanrufe!

Logistikunternehmerin,

Organisationstalent,

Psychologin,

Starköchin,

Streichtschlichterin,

Tränentrocknerin,

Superheldin –

bei uns sagen wir einfach: MAMA!

+++++

Mama: Eine Frau, die ihrem Kind

mit Engelsgeduld und Löwenstärke,

mit liebevollen Gesten und Zuversicht,

mit endlosem Vertrauen lebenslang

ihre bedingungslose Liebe spüren lässt.

+++++

Meine Mutter hatte nichts als Liebe,

das Beste in mir,

ich habe es von ihr.

+++++

Muttertag ist vom 01.01. bis zum 31.12.!

Danke, MAMA!

+++++

Weil wir Engel ohne Flügel nicht Engel nennen können,

nennen wir sie Mama.