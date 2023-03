Muttertag: Entstehungsgeschichte & Muttertagsgeschenke [Überblick]

Die Entstehungsgeschichte des Muttertags

Im deutschsprachigen Raum feiern wir jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai den Muttertag, ein Tag zu Ehren der Mütter und der Mutterschaft. Wer jetzt glaubt, dass dieser Tag eine Erfindung der Blumenindustrie ist, irrt.

Schon ca. 250 Jahre vor Christus gab es im antiken Griechenland und Rom Verehrungsrituale für bekannte Göttinnen. Aber der Muttertag hat seinen Ursprung in englischen sowie US-amerikanischen Frauenbewegung, allen voran geprägt durch die US-Amerikanerin Ann Maria Reeves Jarvis. Sie gründete 1865 die Mütterbewegung "Mothers Friendships Day" und organisierte schon während des amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865) die Austauschplattform für Mütter "Mothers Day Meetings".

Die Begründerin des Muttertags, so wie wir ihn heute kennen, ist allerdings Anna Marie Jarvis, die Tochter von Ann Maria Reeves Jarvis. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte sie es sich zum Ziel gesetzt, einen offiziellen Muttertag zu schaffen. Und dies gelang ihr tatsächlich: 1914 wurde der Muttertag ein nationaler Feiertag in den USA.

1924 fand der Muttertag auch den Weg nach Österreich. Marianne Hainisch, Begründerin und Führerin der Frauenbewegung, gilt hierzulande als Initiatorin für die Etablierung und Verbreitung des Muttertages.

Wann ist Muttertag? [Tabelle]

Wir feiern Muttertag jährlich am zweiten Sonntag im Mai. Dieses Jahr fällt er auf den 14. Mai 2023. Aber das gilt nicht für alle Länder: In Großbritannien und Irland ist Muttertag schon im März, genauer gesagt am vierten Sonntag vor Ostern. Am zweiten Sonntag im Februar werden in Norwegen die Mamas gefeiert und in Indonesien beispielsweise am 22. Dezember.