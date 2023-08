Das, was man ist, kann man auch selbst beeinflussen. Denn Persönlichkeit ist nichts Statisches, sondern sie verändert sich. Und das ist auch gut so. Persönlichkeit weiterzuentwickeln und mit den Lebensjahren auszubauen, unterstützt dich dabei, mehr und mehr zu dir selbst zu finden. Eine gestärkte Persönlichkeit erlaubt es dir, handlungsfähiger und unabhängiger zu werden - im Alltag und im Job.

Bei der Entwicklung deiner Persönlichkeit solltest du nicht davon ausgehen, dass du von heute auf morgen ein völlig neuer Mensch wirst. Du lernst dich und deine Bedürfnisse besser kennen und kannst dadurch auch Krisen, Ängste und Probleme besser bewältigen. Darüber haben wir mit einem Psychotherapeuten und einer Karriereexpertin gesprochen.

Was ist Persönlichkeitsentwicklung? (3 Säulen)

Wir wissen, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. Unsere Persönlichkeit ist die einzigartige Kombination von Merkmalen, Verhaltensweisen, Einstellungen, Werten, Neigungen und Eigenschaften. Die Persönlichkeitsentwicklung aber ist ein andauernder Prozess und beschreibt, wie sich die Charaktermerkmale einer Person im Laufe der Zeit verändern. Es gibt drei Säulen der Persönlichkeitsentwicklung:

(c) Martin Czwiertnia

Selbsterkenntnis. Du analysiert deinen IST-Zustand. Was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen. Was verleiht dir Kraft und was raubt dir deine Energie? Es geht nicht darum diese zu analysieren, nimm sie erstmal wahr.

Selbstakzeptanz. Du erkennst, dass du schon viele positive Eigenschaften in dir hast. Es geht darum, diese nun noch weiter zu stärken. Du erkennst dein eigenes Potenzial. Welche Schwächen känntest du zu Stärken machen?

Selbstveränderung erfordert Mut, Willensstärke und Disziplin. Krisen können den Bedarf an Veränderung und Innovation fördern. Sie können uns dazu inspirieren, neue Lösungen zu finden, um Probleme zu bewältigen und alte Muster oder Strukturen zu überdenken. Sie geben uns die Möglichkeit, uns selbst besser kennenzulernen und unsere Werte, Prioritäten und Ziele zu überdenken. Sie zwingen uns, uns mit unseren innersten Ängsten und Unsicherheiten auseinanderzusetzen.

Wissenschaftliche Theorien zur Persönlichkeitsentwicklung gehen weit auseinander

Es gibt unterschiedliche Theorien und Meinungen zur Persönlichkeitsentwicklung, welche sich jedoch von Grund auf unterscheiden. Einige gehen von konstruierten Stufenmodellen der psychosozialen Entwicklung und Identitätsfindung aus, andere halten eine lebenslange Entwicklung für wahrscheinlich. Eine eindeutige Theorie existiert bis heute nicht - das Zusammenwirken der vielen Einflüsse auf unsere Persönlichkeit ist einfach zu groß.

Strategien um persönliche Entwicklung voranzutreiben

Darüber haben wir mit Christian Beer, Ideengeber und Gründer der Wiener Couch, gesprochen. Der Psychotherapeut und Coach bietet dort Selbsterfahrungsprozesse im Einzel – oder Gruppensetting,Coaching sowie Persönlichkeitsanalysen an.

Christian Beer | Psychotherapeut und Coach

Zunächst aber haben wir Ihn gefragt, wie er persönliche Entwicklung definiert. Er sagt, dass sich unsere Identität vor allem darin manifestiert, dass wir unsere individuellen Werte authentisch leben können – ein Leben im Einklang mit unseren Überzeugungen und Rollen.

Ein Beispiel hierfür wäre die Bedeutung der Familie: Wenn der Wert der Familie einen hohen Stellenwert hat, erwächst daraus die Erwartung, auch im Erwachsenenalter Rollen einzunehmen, die diesen Wert widerspiegeln, wie etwa die Rolle als Elternteil. Er betont aber auch, dass vieles was wir Identität nennen, biologisch in uns verankert ist.

"Gefestigte Rollen zeigen sich zudem dadurch, dass sie eine Antifragilität aufweisen", so Christian Beer. Antifragilität beschreibt in diesem Zusammenhang die Eigenschaft von Systemen oder Individuen, sich nicht nur von Belastungen zu erholen, sondern durch sie sogar gestärkt und verbessert hervorzugehen. Demzufolge kann Belastung zu einer Steigerung unserer Leistungsfähigkeit führen, welches auch unter dem Begriff der Resilienz verstanden werden kann.

Strategien um persönliche Entwicklungen voranzutreiben sind also:

Gefestigte Rollen: Individuelle Werte authentisch leben können und die Fähigkeit sich von Belastungen zu erholen.

Gesunde Beziehungen führen.

Selbstreflexion und Erhöhung der Selbstwahrnehmung.

Herausfordernde Situationen meistern.

Persönlichkeitsentwicklung und der Einfluss von Beziehungen auf unsere psychische Widerstandsfähigkeit

Sich trotz kritischer Lebensereignisse positiv zu entwickeln, ist für die Persönlichkeitsentwicklung ebenfalls bedeutend.

Christian Beer führt hier die Forschungen des Biologen Gerhard Roth auf. Die Grundlagen der Resilienz, das heißt der psychischen Widerstandsfähigkeit, werden zum erheblichen Teil bereits vorgeburtlich durch unsere Gene beeinflusst. "Aber auch Stress während der Schwangerschaft sowie frühe Bindungserfahrungen mit Eltern oder anderen Familienmitgliedern, haben Einfluss auf unsere Fähigkeit mit Belastungen umzugehen", betont Christian Beer.

(c) iStock

Umgang mit Verlust: Schritte zur Bewältigung von Emotionen

Der Verlust eines Menschen kann überwältigend sein. Doch persönliche Rückschläge und Lebenskrisen zeigen uns auch, wie stark eine Persönlichkeit wirklich ist. Ein verstorbenes Familienmitglied verkörpert einen bedeutsamen Teil der eigenen Identität.

"Betrachten wir etwa eine Frau, die infolge eines Autounfalls ihren Ehemann verliert und mit zwei Kindern alleine zurückbleibt. Nun übernimmt sie die umfassende Verantwortung für ihre beiden Kinder, welches ihre volle Aufmerksamkeit auf die Rolle als Mutter lenkt", so Christian Beer. Er betont, dass Therapie in solchen Situationen hilfreich sein kann. Dabei werden die verbleibenden, funktionierenden Rollen identifiziert.

Wichtig ist auch zu verstehen, dass jeder Mensch anders trauert. Wichtige Schritte bei der Trauerbewältigung sind:

Erlaube dir zu trauern und nimm dir Zeit.

Suche dir Unterstützung von Freund:innen oder anderen Familienmitgliedern.

Reflexion und Akzeptanz. Verlust kann Veränderungen in unserem Leben bedeuten, es ist wichtig zu lernen sich an diese anzupassen, ohne sich selbst dabei zu verlieren.

Rituale und Abschied nehmen.

Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Wie Selbstbewusstsein am Arbeitsplatz die Persönlichkeitsentwicklung fördert

» (Beruflicher) Erfolg hängt mehr von deiner Persönlichkeit als deiner Intelligenz ab. «

(c) iStock

Wir alle kennen Menschen, die von starken Selbstzweifeln geplagt sind oder haben sogar selbst manchmal solche Gedanken. Obwohl Betroffene objektiv erfolgreich sind, können sie ihren Erfolg nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten zurückführen und schreiben ihn glücklichen Umständen, dem Zufall oder Sympathie zu.

Sie haben leistungsbezogene Selbstzweifel und sind davon überzeugt, dass andere ihre Fähigkeiten überschätzen. Diese Zweifel können sich stark auf das Selbstbewusstsein am Arbeitsplatz auswirken - darunter versteht man das sogeannte Impostor-Syndrom.

(c) LinkedIn | Gaby Wasensteiner | Karriere-Expertin bei LinkedIn

"Besonders im Berufsleben konzentrieren wir uns oft auf Fehler und vermeintliche Schwächen, dabei sollten wir unsere Erfolge feiern – egal wie klein oder groß sie sind", sagt Gaby Wasensteiner, Karriere-Expertin bei LinkedIn. "Wer sich jeden Tag die eigenen Erfolgserlebnisse aufschreibt, wird sich bewusst, wie viel er oder sie leistet – von einem Meeting, das gut gelaufen ist, bis hin zur abgearbeiteten To-do-Liste. Außerdem sollten wir uns gegenseitig stärken und für gelungene Arbeit auf die Schulter klopfen oder auch die Stärken der Kolleg:innen hervorheben".

Die LinkedIn Karriere-Expertin teilt ihre persönlichen fünf Tipps, wie wir das Impostor-Syndrom endlich überwinden können.

1 Austausch mit anderen suchen und Erfolge feiern. Im Austausch wirst du außerdem feststellen, dass es anderen häufig genauso geht und du damit nicht allein bist!

2 Fehler machen: Ja, bitte! Wir verbringen viel zu viel Zeit damit, uns selbst unter Druck zu setzen, um bloß keine Fehler zu machen. Fehler sind eine Form von konstruktivem Feedback – wenn du sie auch als solches verstehst, kannst du auch genau darauf achten, was du aus ihnen lernen kannst. Und ja, dein:e Vorgesetzte:r macht sie auch.

3 Aktiv Feedback einfordern. Feedback ist unglaublich wertvoll, weil es uns ermöglicht, eine realistische Einschätzung unserer Stärken und Schwächen zu bekommen und uns dabei helfen kann, eine objektive Sicht auf uns selbst zu gewinnen. So findest du zum Beispiel auf LinkedIn Learning zahlreiche Kurse, die dir dabei helfen, Feedback einzuholen und Kritik für dich zu nutzen.

4 Mit positiven Menschen umgeben. Das eigene Umfeld ist entscheidend für ein starkes Selbstbewusstsein. Man sollte deshalb nach Kollegen oder Vorbildern suchen, die einen im Privaten wie im Beruflichen unterstützen und motivieren.

5 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wahrnehmen. Wer kontinuierlich in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen investiert, wird sich langfristig selbstbewusster am Arbeitsplatz fühlen. Wenn du dir neues Wissen und neue Fähigkeiten aneignest, eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für berufliches Wachstum.

Wo kann man Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung besuchen?

In Österreich gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Coachings und Seminare zur persönlichen Entwicklung zu besuchen.

WIFI: Wirtschaftsförderungsinstitut

Das WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) bietet verschiedene Kurse, Seminare und Lehrgänge in ganz Österreich an. Von Positive Psychologie für Arbeit und Alltag bishin zu The Big Six - 6 Schritte zu mehr Durchsetzungskraft, kannst du dir hier passende Kurse aussuchen.

VHS (Volkshochschule):

Die Wiener Volkshochschulen. Hier gibt es verschiedene Seminare, die du besuchen kannst. Zum Beispiel: Eigenverantwortliches Handeln, Selbstorganisation, Selbsterfahrung, Selbstwert oder Konfliktbearbeitung. Die Preise variieren je nach Kurs. Manche sind tatsächlich kostenlos. Ansonsten kannst du mit Preisen zwischen 30 € und 90 € rechnen.

Mit den Bildungsgutscheinen der Arbeiterkammer Wien kannst du diese Kurse besuchen. Die Gutscheine (im Wert von 240 €) können entweder auf einmal eingelöst oder auf mehrere Kurse aufgeteilt werden.

Psychologische Praxen und Therapiezentren

Wiener Couch. Kompetenzzentrum für Psychotherapie und Persönlichkeitsentwicklung.

Ein Ort für Menschen in seelischer Not, schwierigen Lebenssituationen oder auf der Suche nach persönlichen Weiterentwicklung auf privater und beruflicher Ebene. Eine Preisübersicht findest du hier.

Dr. Laura Stoiber bietet Coaching & Persönlichkeitsanalysen unter anderem für berufliche Veränderungen, Entscheidungsfindung, Burnoutprävention, Selbstwertsteigerung und Konfliktbewältigung an.