Na, mal wieder eine Trockenstrecke? Dann schlagen wir eine Date-Night mit dir selbst vor. Masturbation ist eine der schönsten und vor allem auch unkompliziertesten Formen des sexuellen Glücks! Leider ist das Thema Selbstbefriedigung für viele immer noch ein Tabuthema. Aber nicht für uns! Tatsächlich erleben einige ihren ersten Orgasmus mit diesen Alleskönnern. Wir erklären dir, wie sich Druckwellen- und Auflegevibratoren voneinander unterscheiden und wie du sie richtig benutzt. Selbstliebe ist gesund und macht Spaß. Win Win. So lautet unser WOMAN Fazit.



Was sind Auflegevibratoren?

Ein Auflegevibrator ist sozusagen die Special Edition eines klassischen Vibrators. Während die klassische Version oft in Form eines Penis im imitiert ist, kommen Auflegevibratoren kommen nur für die äußere Stimulation der Klitoris und Vulvalippen zum Einsatz.

Wenn du also noch nie einen Orgasmus hattest, dann könnte eines dieser kleinen Helfer dein Game Changer sein. Durch eine intensive Stimulation erregen sie deine erogene Zone rund um die Klitoris, sodass es häufig schnell zum Höhepunkt kommt Yaaayy.

Was sind Druckwellenvibratoren?

Ein Druckwellenvibrator ist ebenfalls meist nur auf den klitoralen Orgasmus ausgelegt und stimuliert gezielt einen bestimmten Punkt durch Druckwellen oder auch die Kombination aus Vibrieren und Saugen. Das ist besonders intensiv, vor allem, wenn der Punkt durch Saugen und die in der Intensität verstellbare Vibration stimuliert wird.Dadurch entsteht ein prickelndes Gefühl, das dich zu einem Wahnsinnsorgasmus bringen kann. Wusstest du, dass der rein klitorale Orgasmus ist bei vielen Frauen wahrscheinlicher als ein vaginaler?

Welche unterschiedlichen Auflegevibratoren zum Klitoris stimulieren gibt es?

Es gibt Toys, bei denen musst du dich gar nicht zwischen Druckwellen und Vibration entscheiden, denn sie können beides! Natürlich gibt es unfassbar viele Modelle. Wir stellen euch eine bunte Mischung vor, mit der ihr auf jeden Fall Spaß haben werdet:

Satisfyer Pro. 2. Mit seiner Airpulse-Technologie, die Oralsex nachahmen soll, kann der Druckwellenvibrator dich und deine Klitoris verwöhnen. Insgesamt gib es 11 verschiedenen Intensitätsstufen. Er ist intuitiv bedienbar und hat leichtgängige Knöpfe. Das Roségold sieht zudem super schön aus. Preis: 66,95€.

Womanizer Classic Pro. Die Pleasure Air Technology stimuliert deine Klitoris berührungslos. Sanfte Luftschwingungen saugen und massieren gleichzeitig. Der Womanizer Pro soll nach Herstelleraussagen am ehesten zu multiplen Orgasmen führen – ohne die Klitoris zu sehr zu beanspruchen. Peis: 149€.

Womanizer Liberty. Der perfekte Reise-Begleiter, denn mit seiner stylischen Hülle passt er in jede Handtasche. Die sechs Stimulationsstufen gehen fließend ineinander über, so dass du immer die richtige Einstellung für Dich findest. Preis: 99€.

Svakom Nymph Auflegevibrator Der weiche Auflegevibrator hat vibrierenden und zirkulierenden Genussfinger. Dieseo sorgen für eine intensive Klitorisstimulation. Der kugelige Vibratorkopf kann ebenfalls für eine sinnliche Massage genutzt werden. Preis: 66,37€

Deshalb ist Solo Sex gut für dich und deine Gesundheit

Mastubieren mach nicht nur Spaß, sondern ist auch gesund. Wusstest du, dass Masturbation bei Schlafproblemen hilft und sogar schmerzen lindern kann?



Masturbation baut Stress ab und entspannt dich.

Masturbation lindert Schmerzen, wie zum Beispiel Kopfscherzen.

Dein Schlaf wird besser.

Blasenentzündungen können vorgebeugt werden.

Dein Sexleben profitiert davon. Durch regelmäßiges mastubieren, lernst du dich und deinen Körper besser kennen.

Das Hormon Dopamin ist wichtig für uns. Es treibt uns an und macht uns glücklich „Ein Orgasmus beschert uns die größte Dopamin-Explosion."

Wie findet man den für sich passenden?

Das kommt ganz drauf an, was du möchtest. Willst du lieber deine Klitoris stimulieren oder den G-Punkt? Vielleicht sogar beides gleichzeitig? Willst du das gute Stück mit auf Reisen nehmen und soll es in deine Handtasche passen? Wasserfest für extra Spaß in der Badewanne? Ob nun die klassische Vibration, Druckwellen -oder Auflegevibratoren für dich passend sind, hängt natürlich auch davon ab, wie empfindlich du bist. Wenn deine Klitoris sehr empfindlich ist, empfehlen wir dir einen Auflege- oder Druckwellenvibrator, mit unterschiedlichen Intensitätsstufen. Auch während des Sex mit deinem/deiner Partner:in kann das Toy zum Einsatz kommen und deine Gefühlsempfindlichkeit noch einmal verstärken. Ebenso könnt ihr es als Vorspiel verwenden. Hierbei bietet sich der Klitoris Vibrator als ein reizvolles Highlight an.

Mehr Spaß: Das gibt es noch

Paarvibrator. Spaß für zwei. Bis zu 14 Anwendungsmögglichkeiten und 100 Vibrationskombinationen, ermöglicht beispielsweise der Satisfyer Paarvibrator..

Vibrator steuern per App. Der Satisfyer Double Flex Vibrator hat drei superstarke Power Motoren und stimuliert sowohl den G-Punkt als auch die Klitoris.

V-Balls Training Set. Trainieren bis zum Orgasmus. Hiermit stärkst du deinen Beckenboden und bekommst intensivere Orgasmen. Die V Balls sind mit unterschiedlichen Gewichten ausgestattet.

Wie benutzt man Klitoris Vibratoren? (Reinigung etc.)

Mach es dir gemütlich und nimm dir Zeit. Wie wäre es mt ein paar Kerzen für die richtige Stimmung? Dann kann es auch schon losgehen. Am besten trägst du bei der Anwendung ausreichend Gleitmittel auf dein Toy auf. Es befeuchtet auch deine empfindlichen und vielleicht zu trockenen Schleimhäute vor der Anwendung Ganz egal, ob im liegen oder stehen. Schiebe deine Schamlippen leicht auseinander, so dass die Klitoris frei liegt. Setze nun den Kopf des Toys mit sanftem Druck auf die Klitoris auf und probiere dich durch die verschiedenen Intensitätsstufen. So findest du schnell heraus, welche Stärke für dich am besten past.



Reinigung

Die Reinigung geht fix und ist mit wenig Aufwand verbunden. Spüle dein Toy zunächst mit heißem Wasser ab. Entweder Du verwendest nur Seife oder sogenannte Toyreiniger. Diese besonders hygienischen Mittel schützen vor Bakterien, verleihen eine neutralen Duft und verhindern Schaden am Silikonkörper. Glatte Oberflächen und eine einfache Form erleichtern die Reinigung zusätzlich.

(c) iStock

Womanizer vs. Satisyer: Unser Fazit

Well, die wohl spannendste Frage ist: Welcher Auflege- oder Druckwellenvibrator ist der Beste? Sowohl der Womanizer als auch der Satisfyer werden heißt diskutiert. Vor allem preislich gibt es hier große Unterschiede. Während es den Satisfyer bei einigen Online Händlern schon ab 39.90 € zu kaufen gibt, haben die hochwertigen Womanizer Sexspielzeuge eben auch ihren Preis und die meisten Modelle beginnen ab 100 €. Insbesondere die vielfältigen Formen, Farben und die hochwertige Verarbeitung, ist bei den Womanizer Toys positiv hervorzuheben. Uns gefällt hier die einzigartige Technik sowie das extrem schöne, ästhetische Design. Wir haben beide getestet und können sagen: Mit beiden wirst du eine Menge Spaß haben. Tatsächlich finden wir den Satisfyer vom Preis-Leistungs-Verhältnis etwas besser. Die Orgasmen sind für uns gleich gut (das ist natürlich nur unsere Meinung) Tipp von uns: Nimm einen der beiden (sie sind ja zum Glück beide wasserfest) unbedingt einmal mit in die Badewanne! Hier wirken die Wellen noch intensiver." Viel Spaß 😊