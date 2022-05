Viele von uns haben in ihrem Herzen ein oder zwei Namen gespeichert, die sie ihren Kindern irgendwann mal geben wollen. Aber was, wenn das Geschlecht nicht passt oder man den Babynamen gar nicht mehr so schön findet? Dafür gibt es diese Liste mit den 17 schönsten Namen mit B für Mädchen und Buben.

Babynamen: Die 17 schönsten Namen mit B

Belina

Ursprung: Italienisch

Bedeutung: Kommt wahrscheinlich von "bella", also "schön". Andere Versionen: Belinda oder Béline.

Blake

Ursprung: Englisch

Bedeutung: Ein Unisex-Name, bedeutet entweder "bleich" oder "schwarz".

Benedikt

Ursprung: Lateinisch

Bedeutung: "der Gesegnete"

Beatrice

Ursprung: Italienisch, Französisch

Bedeutung: Eine Form des lateinischen Namens "Beatrix". Der Name „Beatrix“ wurde früher mit dem lateinischen Wort beatus assoziiert; damit könnte man den Namen als „die Seligmachende“ übersetzen. Tatsächlich aber hat Beatrix mit beatus nichts zu tun, es handelt sich um eine Abwandlung des Namens Viatrix. Dies ist die weibliche Form von viator, „Wanderer, Pilger“.

Becca

Ursprung: Arabisch

Bedeutung: Die Fesselnde

Barbara

Ursprung: Lateinisch, Griechisch

Bedeutung: Bedeutet "fremd" oder "ausländisch", ist aber auch der Name der heiligen Barbara, die Schutzhelferin bei Sturm und Unwetter.

Benjamin

Ursprung: Hebräisch

Bedeutung: Biblischer Vorname: Benjamin war der jüngste Sohn Jakobs. Der hebräische Name "Ben-Jamin" ist eine Zusammensetzung der Elemente ben („Sohn“) und jamin („Süden“, „rechte Hand“).

Bernadette

Ursprung: Französisch

Bedeutung: Bernadette ist die weibliche Koseform der französischen Namen Bernarda und Bernarde, der französischen weiblichen Form von Bernard. Bernadette bedeutet so viel wie „die kleine Bärenstarke“.

Boris

Ursprung: Slawisch

Bedeutung: Kommt von den Worten "boru" (dt. Kampf) und "slava" (dt. Ruhm)

Björk

Ursprung: Isländisch, Schwedisch

Bedeutung: Birke

Bianca

Ursprung: Italienisch

Bedeutung: "die Weiße"

Blanche

Ursprung: Französisch

Bedeutung: Französische Form von Bianca

Bela

Ursprung: Arabisch, Persisch & Türkisch (aber auch in Ungarn sehr beliebt)

Bedeutung: Entweder geht der Name auf das altslawische Wort "belo" (dt. weiß) oder auf Adalbert (dt "der Edle") zurück.

Bailey

Ursprung: Altenglisch mit lateinischen Wurzeln

Bedeutung: Kommt von "baili", was Amtmann oder Gerichtsdiener bedeutet und ist eine Abwandlung eines altenglischen Nachnamens

Bruno

Ursprung: Deutsch

Bedeutung: "Der Braune" oder "Der Bär"

Benjen

Ursprung: Englisch

Bedeutung: Erfundener Name aus "Game of Thrones" - geht auf Benjamin zurück.

Brody

Ursprung: Irisch

Bedeutung: Geht auf die Ortsbezeichung "Brothaigh" zurück, was wahrscheinlich "Graben" bedeutet.

Namen mit B - Mädchennamen

Berta

Herkunft: Altdeutsch

Bedeutung: Die "Strahlende" oder die "Glänzende".

Bettina

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: Gott ist Vollkommenheit

Benita

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: "Die Gesegnete"

Der richtige Name war noch nicht dabei? ➠ In folgendem Artikel findest du noch viele weitere schöne Mädchennamen.

Namen mit B - Jungennamen

Bastian

Herkunft: Altgriechisch

Bedeutung: "Der Ehrwürdige", "der Erhabene"

Bernhard

Herkunft: Althochdeutsch

Bedeutung: Stark wie ein Bär.

Bennet

Herkunft: Englische Form von BenediKt.

Bedeutung: "Der Gesegnete"

Der richtige Name war für dich noch nicht dabei? ➠ In folgendem Artikel findest du noch noch mehr schöne Jungennamen.