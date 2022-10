Sextoys können den Sex sooo viel besser machen – egal ob alleine oder zu zweit. Es ist Zeit, dass wir unsere Sexualität und unser Liebesleben zelebrieren! Darum ist es so wichtig, offen mit diesem Thema umzugehen und so gut kann Solo Sex für dich und deine Gesundheit sein. Wir stellen euch die beliebtesten Sexstoys für Frauen, Männer und Paare vor. Neugierig? Wir haben einige der Toys für euch getestet und so lautet unser WOMAN Fazit.

Seit wann gibt es eigentlich Sexspielzeuge?

Sextoys sind mittlerweile ein echtes Lifestyle Produkt. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Schon Kleopatra soll Marmordildos und eine mit Bienen gefüllte Papyrustüte zur Stimulation benutzt haben. Wann was genau zum allerersten Mal zum Einsatz kam, kann man nicht genau sagen. Dafür haben wir ein paar geschichtliche Meilensteine der Sextoys für euch: 1869: Dr George Taylor entwickelte den ersten Vibrator. Das dampfbetriebene Gerät wurde dazu genutzt, das Krankheitsbild der "weiblichen Hysterie" zu behandeln. Frauen bekamen zur Beruhigung mechanische Orgasmen verpasst.1899: In den USA erschien erstmals in einem Magazin eine Anzeige für einen batteriebetriebenen Vibrator. Er wurde zur Linderung von Kopf- und Nervenschmerzen angeboten. In den 60er Jahren mit dem Aufkommen des Massagegeräts wurden auch Vibratoren immer bekannter.1998: Der Rabbit Vibrator, der erstmals in der Serie "Sex And The City" gezeigt wurde, wird in den USA zum Verkaufsschlager.

Darum lieben wir Sextoys

Sellbstliebe macht glücklich und das strahlst du auch aus! Sex Toys bringen Spannung und Abwechslung in die Beziehung, den gemeinsamen Sex oder dein Solo. Du kannst Sextoys allein verwenden, um deinen Körper, deine Lust und deine Bedürfnisse (neu) zu entdecken. Du wirst viel über dich erfahren, und dein Sexleben verbessern. Denn nur, wer seinen eigenen Körper gut kennt und weiß, wo und welche Berührungen erregen, kann dies auch seinem/seiner Partner:in vermitteln. Es macht Spaß unterschiedliche Toys auszuprobieren und sich diese besondere Zeit für sich zu nehmen. Außerdem berichten einige Frauen, dass sie mit einigen der beliebten Sextoys ihre besten und intensivsten Orgasmen erlebt haben. Für ein paar Minuten die Welt um einen herum vergessen.

Darum sollten wir offener über Masturbation sprechen

Every body is unique. Every vulva is beautiful. And it`s time to explore it. Sextoys sind in aller Munde, und auch in aller Höschen. Weibliche Masturbation war nicht immer sichtbar. Dildos und Vibratoren wurden oft als verrucht angesehen. Aber wieso dürfen Männer so offen darüber sprechen und wir nicht? Frauen fühlen sich sich bei diesem Thema oft gesellschaftlich nicht berücksichtigt oder sogar eher tabuisiert. Genau aus diesem Grund, ist es uns so wichtig s offen darüber zu sprechen. Masturbieren macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gesund!

Solo Sex ist gut für dich und deine Gesundheit

Masturbation baut Stress ab und entspannt dich.

Masturbation lindert Schmerzen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen.

Dein Schlaf wird besser. Süße Träume garantiert.

Blasenentzündungen können vorgebeugt werden.

Dein Sexleben profitiert davon. Durch regelmäßiges masturbieren, lernst du dich und deinen Körper besser kennen.

Das Hormon Dopamin ist wichtig für uns. Es treibt uns an und macht uns glücklich. Ein Orgasmus beschert uns die größte Dopamin-Explosion.

Welche unterschiedlichen Sextoys gibt es?

Auflegevibratoren

Ein Auflegevibrator ist sozusagen die Special Edition eines klassischen Vibrators. Während die klassische Version oft in Form eines Penis im imitiert ist, kommen Auflegevibratoren nur für die äußere Stimulation der Klitoris und Vulvalippen zum Einsatz.

Druckwellenvibratoren

Diese sind ebenfalls meist nur auf den klitoralen Orgasmus ausgelegt und stimulieren gezielt einen bestimmten Punkt durch Druckwellen oder auch die Kombination aus Vibrieren und Saugen.

G-Punkt Vibratoren

Der G-Punkt ist eine erogene Zone in der Vagina, deren Existenz bisher noch nicht nachgewiesen werden konnte. Bei vielen Frauen reagiert dieser Punkt sehr sensibel auf Berührung und sexuelle Stimulation. Meist sind sie sehr biegsam, um sich der Silhouette der Frau anpassen zu können.

Paartoys für gemeinsamen Spaß

Paarvibratoren verhelfen Euch zu mehr gemeinsamen Orgasmen! Oft haben sie eine C-Form, sodass er von der Frau während des Sex vaginal getragen werden kann.

Klassische Vibratoren

Klassische Vibratoren gehören zu den beliebtesten Sexspielzeugen weltweit. Sie sind in der Form eines Penis imitiert und spätestens durch Sex and the City welt bekannt.

Butterfly Vibratoren

in Butterfly-Vibrator ist ein Stimulator in Form eines Schmetterlings, der auf die Vulva aufgelegt wird. In der Mitte, befindet sich ein Motor, der durch seine Vibrationen die Flügel des Falters zum Flattern bringt und so deine Klitoris stimuliert – auch für Paare geeignet.

Von Womanizer bis Satisfyer: Das sind die beliebtesten Sexspielzeuge

WOMANIZER Premium 2. Go Love Yourself.

Mit dem Womanizer kannst du ein noch nie da gewesenes Orgasmus-Gefühl, das mit Hilfe der “Pleasure Air” Technologie erreicht wird, erleben. Und was sollen wir sagen: Wer ihn schon mal ausprobiert hat, weiß – oh yeah, it`s true. Das Toy ist leise und einfach zu bedienen. Du kannst zwischen unterschiedlichen Intensitätsstufen wählen. Uns gefällt zudem das extrem schöne, ästhetische Design und die Individualität jedes einzelnen Produktes. Da jede Vulva einzigartig ist, findest du einen zweiten Aufsatz für das Toy. Find the perfect fit for your pleasure. (189€)

SATISFYER PRO 2

Auch der Satisfyer Pro 2 hat ein wunderschönes Design in rosé gold. Er überzeugt vor allem durch die sogenannte Airpulse-Technologie, die Oralsex nachahmen soll. Auf insgesamt 11 verschiedenen Intensitätsstufen verwöhnt der Druckwellenvibrator deine Klitoris. Mit einer Gesamtnote von 1,6 (“gut“) von Stiftung Warentest ist er zudem der beste getestete Auflegevibrator im Materialtest und wurde weltweit bereits millionenfach verkauft! Unser WOMAN Fazit lautet: Ein wahres Goldstück - perfekt für Anfängerinnen. (39,99€)

SATISFYER V BALLS

Regelmäßiges Training mit Liebeskugeln strafft nicht nur die Muskulatur, sondern verbessert auch deine Orgasmusfähigkeit - wenn das nicht mal ein Grund ist Sport zu machen oder? Die Liebeskugeln gibt es mit drei unterschiedlichen Gewichten, um sich mit der Zeit zu steigern. Durch das Tragen der Liebeskugeln von ca. 15 Minuten pro Tag trainierst du deine Beckenbodenmuskulatur, die dich atemberaubende Orgasmen erleben lässt. Aber auch dein:e Partner:in kann sich freuen. Eine trainierte Beckenbodenmuskulatur lässt deine:n Partner:in ein ultimatives Gefühl der Enge erleben. Dank ihres medizinischen Silikons sind die Liebeskugeln leicht einzuführen und fühlen sich angenehm an. (39,95€)

AMORELIE LIAISON Liebeskugel Set

Die leichten und schweren Liebeskugeln sehen nicht nur schön aus, sie sind auch aus medizinischem Silikon gefertigt und lassen sich dank der ergonomischen Form und des weichen Materials supersanft vaginal einführen. Durch das Tragen der Kugeln trainierst du Beckenboden- und Vaginalmuskulatur und zwar besonders effektiv, wenn du dabei in Bewegung bleibst, zum Beispiel beim Einkaufen oder Duschen – dabei sind die Kugeln weder zu spüren noch zu hören. Auch mit diesen schönen Liebeskugeln kannst du besondere und intensive Orgasmen erleben. (39,90€)

SATISFYER DOUBLE FLEX

Orgasmen steuern per App. Wait what? Das darfst Du nicht verpassen: Die neue App Satisfyer Connect bietet dir einzigartige Möglichkeiten! Sie ist kompatibel mit jedem Android oder Apple Smartphone, Tablet und der Apple Watch. Und das Beste: Sie ist für Dich kostenlos. Du stehst auf intensive Stimulation - am besten an beiden Lieblingsstellen gleichzeitig? Mit seinen 3 kraftvollen Motoren verwöhnt er zugleich deinen G-Punkt und schmiegt sich mit zwei flexiblen Lustärmchen um deine Klitoris. Wir haben den Double Flex getestet, ein bisschen Geduld gehört dazu. Nimm dir Zeit, um deinen perfekten Spot zu finden. (69,95€)

AMORELIE G-PUNKT VIBRATOR

Dieses Toy sieht nicht nur einzigartig aus, die besondere G-Punkt-Form ermöglicht eine zielgenaue Stimulation. Das Silikon ist sehr weich und angenehm. Von sanft bis intensiv – du kannst aus 6 Vibrationsmustern und 3 Intensitätslevel wählen. Ein echter Alleskönner. (79,90€)

ENDLESS JOY: PAARVIBRATOR

Love Toys sind auch ideal für Sex zu zweit. Sie können eine Beziehung beleben , neuen Schwung in die Routine bringen und die Liebe neu entfachen – denn gemeinsam Neues zu entdecken, regt Körper und Geist an. Egal, ob an, auf, in, unter oder dazwischen - das schwarze Multitalent stimuliert was ihr wollt. 10 abwechslungsreiche Vibrationsprogramme warten auf euch.

Sextoys für Männer

BOLD PENIS VIBRATOR

Der vibrierende Masturbator hat eine integrierte Wärmefunktion und wird über die Penisspitze gestülpt, wo sich das weiche Material eng, wie ein Mund, an die Eichel schmiegt und den Penisschaft mit 7 abwechslungsreichen Vibrationsstärken verwöhnt.(59,90€)

Von AMORELIE bis EIS - hier findest du eine große Auswahl an Sextoys

Sexspielzeuge findest du beispielsweise bei Amorelie.at und Eis.at , aber auch in Beauty- und Fashion-Shops à la Douglas, Flaconi, Amazon, Urban Outfitters, Hunkemöller & Co. Bei Amorelie wird deine Bestellung neutral verpackt und enthält kein Logo oder Absender. Du hast sogar ein 100 Tage Rückgaberecht. Bei EIS wird ebenfalls Wert auf eine diskrete Zustellung gelegt und du hast eine 365-Tage-Geld-Zurück-Garantie für unbenutzte Artikel und Sextoys.