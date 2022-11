Steckbrief: Sophia Thiel Name: Sophia Thiel

Sophia Thiel Geboren am: 13. März 1995

13. März 1995 Sternzeichen: Fische

Fische Geburtsort: Rosenheim, Deutschland

Rosenheim, Deutschland Wohnort: München

München Beruf: Bodybuilderin, Fitnessbloggerin, YouTuberin und Buchautorin



Sophia Thiel - vom Sportmuffel zum Fitnessfreak

Schon als junges Mädchen war Sophia Thiel immer etwas dicker als andere Kinder und wurde deswegen nicht richtig akzeptiert. Sie wurde oft als pummelig und kräftig bezeichnet. Weil sie eine Mädchen-Realschule besuchte, war sie allerdings nicht dazu verleitet irgendwelchen Jungs zu gefallen und es stört sie nicht groß.

Als sie doch anfängt, sich von den Kommentaren anderer Menschen etwas ärgern zu lassen, führt das dazu, dass sie sich nicht mehr traut in der Öffentlichkeit oder vor anderen etwas zu essen, um diese Kommentare zu vermeiden. Stattdessen fingen die heimlichen Fressattacken an und sie begann bereits mit 16 Jahren sämtliche Diäten und Fitnessprogramme aus, welche wie bei vielen anderen ohne Erfolg blieben.

Als Sophia Thiel mit 17 Jahren und knapp 80 Kilo auf eine neue Schule wechselte, lernte sie einen Jungen kennen, der mit ihr das erste Mal in ein Fitnessstudio ging. Ihr fiel es immer recht schwer, sich für Sport zu begeistern und war ein richtiger Sportmuffel, da sie nie etwas gefunden hatte, was ihr wirklich Spaß machte. Als sie dann Bodybuilding entdeckte, änderte sich für sie alles auf einen Schlag.

Sie begann nicht nur regelmäßig Sport zu machen, sondern machte sich auch über richtige Ernährung schlau. Sophia Thiel hat nicht nur Gewicht verloren, sondern einen festen Freund dazu gewonnen. Als sie sich von 80 Kilo auf 50 Kilo runterhungert, wird ihr klar, dass sie sich mehr mit richtiger Ernährung und dem richtigen Maß an Training befassen muss. Sie wurde zu einem Fitnessfreak und schaffte es ihren Körper innerhalb kürzester Zeit optimal zu definieren.

Sophia Thiel als Marke

Als Sophia Thiel klar wurde, dass mit gutem Training, einer richtigen Ernährung und viel Disziplin alles möglich ist, schaffte sie es ihren Körper innerhalb von 2 Jahren zu optimieren, definieren und zu formen. Sie hat begonnen, an Bikini-Wettbewerben teilzunehmen und schaffte es sogar, sich für die Deutsche Juniorenmeisterschaft zu qualifizieren.

Jedoch fehlte ihr als Fan von Fitness-YouTuber:innen jemand, der den Mädchen da draußen zeigt, wie es geht und beschließt selbst, ihre gewonnenen Erkenntnisse mit der Welt zu teilen. Kurzerhand beginnt sie ihr Leben in den sozialen Netzwerken, wie Facebook, Instagram und YouTube zu teilen.

Als sie anfängt, einige Mädchen zu coachen, um ihren Körper zu definieren, lässt das positive Feedback nicht lange auf sich warten und es werden vorher nachher Bilder ihrer dankbaren Fans mit sichtbaren Erfolgen veröffentlicht.

Sophia Thiel wurde fast über Nacht eine der bekanntesten Fitness-Bloggerinnen und coachte von 2017 bis 2019 sogar Kandidaten bei "The Biggest Loser". Selbst für die Zeitschrift "Women’s Health" hat sie bereits mehrere Male für das Titelbild posiert. Heute ist ihr Name eine richtige Marke, unter der bereits eine Duftreihe, Fitnessmodekollektion, Ratgeber und Kochbücher erschienen sind.

Der Preis des Erfolgs

Als Sophia Thiel mehr oder weniger in diese ganze Sache reinrutscht, ist ihr der Preis des kommenden Ruhms noch nicht so ganz bewusst. Sie hatte nie geplant, in ihrem Leben einmal Fitness-Influencerin zu werden und ihr wurde schnell klar, dass es sich um viel mehr als nur ein 9-5-Job handelt.

Die ganze Sache lässt sich nicht auf ein paar Wochentage begrenzen, denn es handelt sich um einen 24/7-Job. Damals postete sie noch täglich ein Foto auf Instagram und zwei YouTube-Videos die Woche. So etwas machte sie nicht mal schnell nebenbei, es bedeutete viel Arbeit, Content für die Fans erstellen zu wollen.

So geschah es, dass schon bald ihr ganzer Alltag davon bestimmt war und sie kaum noch Zeit für die Familie hatte. Als Sophia Thiel merkt, dass sie nicht nur für Wettkämpfe gut in Form sein muss, sondern rund um die Uhr für Social Media, fängt sie an sich im Verzichten zu üben und beginnt eine Dauer-Diät zu halten. Sie investierte ihre ganze Zeit in den Fokus auf ihre Ernährung, Sport und Social Media. Heute weiß sie, dass das der Preis war, den sie für ihren Erfolg zahlen musste.

Weg von der Bildfläche - Ihr Weg raus aus ihrer persönlichen Hölle

Als die Fitnessbloggerin Sophia Thiel im Mai 2019 ihren Rückzug wegen persönlichen Gründen aus der Öffentlichkeit bekannt gibt, ahnt noch keiner, auch sie selbst nicht, dass diese Auszeit fast 2 Jahre lang sein würde. Doch für sie hat es zu diesem Zeitpunkt keinen anderen Weg mehr gegeben.

Ihre Fans sind besorgt und niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, dass sie mit schwierigen Essstörungen und Probleme mit ihrem eigenen Körper zu kämpfen hat. Sophia Thiel ist zu diesem Zeitpunkt der Meinung, dass sie diesen Kampf mit sich selbst austragen muss, ohne die Hilfe anderer anzunehmen. Weil sie nie nein sagen konnte, dachte sie, dass es bei guter Planung klappen würde, nur ja zu sagen. Weil sie ihre eigenen Grenzen nicht kannte, begannen die Dinge sich zuzuspitzen.

Ihren persönlichen Tiefpunkt erreichte Sophia Thiel 2019, als sie sämtliche Vorbereitungen für die Fibo traf. Am Abend vor Beginn der Messe fällt sie in ein tiefes schwarzes Loch und ihr wird klar, dass sie etwas dagegen tun muss, oder komplett mit allem aufhört. Daraufhin buchte sie sich ein Ticket nach Los Angeles, weil sie dachte, alle ihre Probleme in Deutschland lassen zu können.

Leider hatte das nicht so funktioniert, wie sie sich das erhofft hatte und sie hat in dieser Zeit lange keinen Sport gemacht und gegessen, worauf sie in diesem Moment Lust hatte. Als sie merkte, dass ihr das nicht guttut, fängt sie wieder an Sport zu machen und plant ihr Comeback eigentlich bereits für April 2020. Doch als sie sich ihr dafür gedrehtes YouTube-Video, in dem sie erstmals über ihre Essstörung sowie dem dazu erschienen Buch, noch einmal anschaut, kommt alles wieder hoch und sie erkennt sich selbst nicht wieder.

Sie sieht ein, dass sie Hilfe benötigt und entscheidet sich dafür, in Therapie zu gehen. Ab Sommer 2020 geht es ihr dann endlich besser und es kehrt wieder Normalität in ihren Alltag. Sophia Thiel wurde wieder sie selbst und es drehte sich für sie nicht mehr alles nur noch um ihr Gewicht. Zudem hat sie jemand Neues in der Zeit während des Lockdowns kennengelernt und ist ihm für seine Unterstützung damals sowie heute mehr als dankbar.

Mit Selbstliebe aus dem Teufelskreis

Als Sophia Thiel einen Rückschlag erleidet und sie von ihrem Freund Raphael Birchner bei einem dieser Essanfälle erwischt wurde, musste sie sich eingestehen, dass sie diese Probleme nicht mehr allein bewältigen kann und Hilfe von einem Therapeuten benötigt.

Dank der Therapie ging es der Fitness-Influencerin schon bald ersichtlich besser und sie selbst berichtet ihren Fans auf Instagram, wie erleichtert und energiegeladen sie nach diesen Therapiesitzungen immer ist. Sie gibt zu, ein "Fan" von psychologischen Therapien zu sein und rät ihrer Community selbst diese in Anspruch zu nehmen, falls Bedarf besteht.

Der Gang zum Psychotherapeuten ist auch für Sophia Thiel eine Herausforderung und nicht immer leicht gewesen. Sie empfiehlt ihren Fans, bei der Wahl eines Therapeuten auf ihr Bauchgefühl zu hören und, dass man sich nach einer Sitzung niemals schlechter, sondern immer besser fühlen soll als davor. Ihre derzeitige Therapeutin besucht Sophia Thiel bereits seit 2020 und sie ist mehr als zufrieden.

Auch wenn sie ihre Essstörung noch nicht ganz überwunden hat, ist sie dankbar, professionelle Hilfe und die Unterstützung ihres Partners zu haben. So hat sie es geschafft, eine bessere Beziehung zu sich selbst und ihren Körper aufzubauen (siehe auch Body Positivity)

Was wir von Sophia Thiel lernen können

Sophia Thiel hat sich noch nie in ihrem Leben unterkriegen lassen und kämpfte bereits als Kind gegen schwere Mobbing-Attacken ihrer Mitmenschen. Doch diese bestimmen nicht ihr späteres Leben, sondern sie selbst und mit viel Disziplin konnte sie alles erreichen, was sie sich im Leben vornahm.

Jeder Mensch hat Probleme, auch wenn diese nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sind. Wie man damit umgeht, ist jeden selbst überlassen, doch es ist nie verkehrt, jemanden um Hilfe zu bitten. Seit euch selbst treu und versucht niemals irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen zu wollen. Wenn man mal fällt, ist das nicht weiter schlimm, denn wichtig ist nur wieder aufzustehen und da weiterzumachen, wo man aufgehört hat.