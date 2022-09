Strapon – Umschnalldildo für besondere Sex-Erlebnisse

Was ist ein Strapon?

Ein Strapon bzw. Strap-on ist ein Umschnalldildo, also ein Dildo, manchmal auch ein Vibrator, den man sich umschnallen kann. Der Dildo wird beim Strapon mithilfe von Gurten und Riemen um die Taille geschnallt. So kann eine Frau gleich einem Mann eine andere Frau vaginal oder anal verwöhnen oder auch einen Mann anal penetrieren.

Gibt es einen Unterschied zwischen einem Strapon und einem Strapon-Dildo?

Umgangssprachlich wird oft beides einfach Umschnalldildo genannt, was die Funktion dieser Sexspielzeuge gut beschreibt. Dennoch gibt es Unterschiede.

Der Strapon bezeichnet das komplette Geschirr, samt Dildo oder Vibrator. Beim Strapon-Dildo handelt es sich nur um den Dildo selbst, der an einem Harness angebracht werden kann. Die Unterscheidung ist wichtig, da man sich vor dem Kauf für eine Variante entscheiden muss. Will man sich einen Strapon zulegen, oder ein Harness, an dem man verschiedene Dildos oder auch einen Vibrator befestigen kann.

Kann man jeden Dildo an einem Strapon-Harness befestigen?

Nein, nicht jeden Dildo kann man an einem Strapon befestigen. Ob ein Dildo auch an einem Strapon befestigt werden kann, steht meist in der Produktbeschreibung. Die Strapons verfügen im Vorderbereich über verschieden große Öffnungen, durch die der Dildo geschoben wird. Sollte die Basis des Dildos zu klein sein, kann er durch die Öffnung beim Sex herausfallen. Wenn sein Umfang aber zu groß ist, passt er erst gar nicht durch die Öffnung im Strapon.

Können nur Frauen einen Strapon tragen?

Es gibt auch spezielle Modelle, die von Männern getragen werden können. Diese Umschnalldildos sind innen hohl. Dieses Sextoy eignet sich sehr gut für Männer mit Impotenzproblemen oder für Männer, die mit vorzeitigem Samenerguss zu kämpfen haben, ihrer:m Partner:in aber trotzdem ausgedehnten Spaß bereiten wollen.

Pegging – was ist das?

Beim Pegging findet ein Rollentausch statt. Der Strapon macht es möglich, dass nun die Frau mithilfe eines Umschnalldildos den Mann anal penetriert. Diese Sexpraktik ist nicht nur für Männer mit bisexuellen Neigungen etwas. Auch heterosexuelle Männer finden an der analen Penetration durchaus gefallen. Ähnlich wie beim Analplug werden hierbei die Nerven am After sowie die Prostata stimuliert. Anale Stimulation kann für Männer, egal welcher sexuellen Orientierung, eine sehr lustvolle Erfahrung sein.