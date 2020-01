Du bist frisch geduscht, hast Deo benutzt, ein frisches T-Shirt an und trotzdem fängst du nach zwei Stunden zu riechen an? Dann solltest du's damit versuchen!

Wir kennen sie doch alle, die fiesen Stoffe, die den Schweißgeruch förmlich aufsaugen und ihn nie nie wieder loslassen. Shirts und Tops dieser Art riechen auch nach mehrmaligem Waschen immer noch übel und es bleibt nur noch eines – ab in die Tonne damit! Denn jedes Mal, wenn wir sie wieder anziehen – auch, wenn wir frisch geduscht sind und das Deo richtig benutzt haben – nach gefühlt einer Stunde riecht man wieder nach Schweiß. Doch nicht, weil wir etwa übersäuert sind oder einfach das falsche Deo benutzen, sondern weil der Geruch noch immer im Stoff festhängt. Doch wir haben den ultimativen Tipp für euch! So müsst ihr die Kleidung nicht mehr wegschmeißen, sondern einfach nur nach dieser Anleitung reinigen.

Backpulver und Essigessenz gegen Schweißgeruch

So simpel und doch so genial! Backpulver und etwas Essigessenz können dem Shirt das Leben retten und uns vor peinlicher Geruchsbildung bewahren. Und zwar so:

Füllt eine Sprühflasche zu einem Drittel mit Essigessenz und zu zwei Dritteln mit Wasser (am besten destilliertes Wasser nehmen).

Sprüht den Achselbereich des Shirts vollständig mit der Essigessenz ein, auch von innen.

Nun gebt ihr großzügig Backpulver darauf – außen und innen.

Sprüht sparsam auf dieselben Stellen. Das Backpulver fängt jetzt zu schäumen an.

Reibt das Ganze vorsichtig mit den Fingern ein, sodass der Stoff vollständig mit der Mischung bedeckt ist.

Lasst die Paste für ein bis zwei Stunden einwirken und dann ab in die Waschmaschine damit.

Am besten mit 60 Grad waschen (viele Shirts halten mehr aus als ihr denkt).

Übereifrige können auch noch etwas Hygienespüler hinzugeben.

Falls notwendig: Vor einem zweiten Waschdurchgang den Achselbereich mit etwas Gallseife reinigen, einwirken lassen und nochmal waschen.

Tipp: Gebt etwas Natron in die Waschpulver-Lade. Natron neutralisiert Gerüche! Es ist auch Bestandteil von Backpulver. Essig wirkt übrigens antibakteriell.

Noch immer Schweißgeruch? Verdünnter Alkohol kann Wunder wirken. Mehr dazu lest ihr hier.

Wir haben dieses Experiment übrigens auch mit schwarzen Shirts getestet. Die Farbe der Kleidung bliebt unversehrt! Wer unseren Hack gerne nachmachen möchte, hier findet ihr alle Utensilien:

