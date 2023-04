Kennst du TK Maxx? Wahrscheinlich nicht sehr gut ... und wenn du schon einmal da warst, dann bist du sicher auch bereits frustriert wieder rausgegangen. Dieses Geschäft kann auf den ersten Blick sehr unübersichtlich wirken und mit seiner Produktvielfalt regelrecht überfordern. Doch in Wahrheit ist TK Maxx schon echt praktisch, wenn man weiß, wie man richtig ans Shoppen herangeht.

Als Kind wurde bei TK Maxx immer für die ganze Familie eingekauft: Hemden für den Papa, Kindersachen für die Brüder und Mode für Mama. Stundenlang konnten wir in den Angeboten schwelgen. Doch fast jedes Mal, wenn ich mit Bekannten und Freund:innen über die Schnäppchen spreche, schauen sie mich verwirrt an. Ich gebe es ja zu ... das Shoppen bei TK Maxx kann überfordern!

Dir muss im Vorhinein klar sein, dass nicht du die Sachen findest, sondern die Sachen dich! Wer mit der Vorstellung reingeht, eine ganz bestimmte schwarze Hose kaufen zu wollen, wird dementsprechend frustriert sein - so funktioniert das Shoppen bei TK Maxx nicht. Wie du stattdessen die besten Designer Labels und Angebote findest, zeigen wir dir hier.

Steckbrief: TK Maxx Firmenname: TK Maxx (T.J. Maxx)

TK Maxx (T.J. Maxx) Gehört zu: TJX Companies

TJX Companies Gründungsjahr: 1976 in Framingham, Massachusetts, USA

1976 in Framingham, Massachusetts, USA Gründer: Bernard Cammarata

Bernard Cammarata Firmensitz: Framingham, Massachusetts, USA

Framingham, Massachusetts, USA CEO: Ernie Herrman

Ernie Herrman Produktgruppen: Fashion, Home, Beauty, Accessoires

Was ist TK Maxx überhaupt für ein Geschäft?

Wer ein TK Maxx-Fan ist, weiß, warum die Kette eine solche Anziehungskraft ausübt. Das amerikanische Unternehmen verkauft all seine Produkte unter dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Sprich, es ist ein Off-Price-Store - also ein Unterbietergeschäft. Sogar Designerprodukte findet man häufig um 60 Prozent billiger! Seit 2015 gibt es TK Maxx auch in Österreich. Die erste Filiale wurde in Graz eröffnet, 2016 kam dann der erste TK Maxx nach Wien auf die Mariahilferstraße.

Wie findet man die besten Angebote?

Wie schon oben erwähnt: Mit einer ganz bestimmten Suchanfrage wird man in diesem Geschäft nicht weit kommen. Es gibt zwar irgendwie alles, aber die bestimmten braunen Boots, die jetzt super trendy sind, müssen trotzdem noch nicht da sein. Deshalb lieber mit breiteren Vorstellungen an die Sache herangehen! "Ich möchte einen Topf, eine Pfanne, eine nette schwarze Tasche, eine neue Handcreme", so zum Beispiel .. oder "Ich suche ein Geschenk für eine Arbeitskollegin, meine Tante, meinen Onkel, eine Freundin", so passt es auch.

Wann kann man am besten bei TK Maxx shoppen?

Wer bei TK Maxx vorbeischauen will, aber es hasst, wenn allzu viele Menschen unterwegs sind, dann keinesfalls am Samstag hingehen! Einzige Ausnahme: TK Maxx Wien Stadlau oder Auhof - diese Filialen sind aufgrund ihrer Lage nicht so überlaufen wie jene in der Innenstadt.

Wenn es geht, dann unbedingt vormittags shoppen. Hier kann man sicher sein, dass nicht allzu viele Menschen Zeit haben. Montag bis Mittwoch ist auch abends eine legitime Lösung, denn die wahre Shopping-Begeisterung fängt am Donnerstagnachmittag so richtig an.

Welche Produkte werden von dem Off-Price-Unternehmen angeboten?

Obwohl es auf den ersten Blick naheliegt, dass TK Maxx primär Kleidung verkauft, gibt es noch die eine oder andere Überraschung: Neben den unten stehenden, "normalen" Produkten gibt es auch Lebensmittel, Koffer, Tierartikel bei der Kette zu kaufen.

Damenmode

Herrenmode

Kindermode

Beauty

Taschen

Accessoires

Haushalt

Schuhe

Weil es für jeden Bereich verschiedene Tricks gibt, um die besten Schnäppchen zu ergattern, haben wir euch die wichtigsten Fakten der beliebtesten Kategorien zusammengefasst. Jetzt wird gespart! Let's go.

TK Maxx Angebote im Bereich: Fashion

Vor allem die Modeabteilung kann abschreckend wirken, da alle Sachen eher platzsparend angeordnet sind und man deshalb nicht nach Trends shoppen kann. Doch dafür ist alles nach Größen geordnet! Wer also einen Pulli will, kann einfach alle Pullover in seiner Größe nach der Schönheit durchblättern.

Die Accessoires sind etwas übersichtlicher organisiert. Es gibt immer ein paar Sonnenbrillen, Geldbörserl, Abendtaschen, Schals, Mützen und Handschuhe. Dazu kommt wenig, aber hochwertiger Schmuck und ein paar Uhren. Die (Designer-)Taschen sind oft nach Art und Farbe sortiert, sodass man alle sportlichen Rucksäcke oder Shoppingbeutel auf einen Blick sieht.

Geheimtipp: Im Winter kommen immer eine handvoll Kaschmirsachen rein. Sei es ein Schal zum Verschenken oder Kaschmirsöckchen fürs Kuscheln auf der Couch - hier kann man sehr feine Schnäppchen finden!

TK Maxx Angebote im Bereich: Haushalt

Wer einen Topf oder eine Pfanne sucht, wird sich zwar über die Auswahl freuen, aber muss schon genau wissen, welche Art man braucht oder möchte. Bitte nicht abschrecken lassen! Aus diesem Bereich vom TK Maxx besteht quasi mein ganzer Haushalt, denn hier findet man sehr schöne Stücke um einen Spottpreis. Vor allem Messer gibt es in Hülle und Fülle: Vom japanischen Beil bis zum echten Steakmesser.

Wer ein neutrales, aber hübsches Geschenk für Bekannte sucht, findet in der Haushaltsabteilung gute Angebote im Bereich Geschirrtücher. Klingt jetzt nicht so sexy, aber solch süße, lustige und hübsche Muster habt ihr auf Geschirrtüchern noch nicht gesehen!

Geheimtipp: Wer gerne auch einmal so eine hübsche Thermosflasche hätte, bloß nicht nicht um viel Geld bei irgendeinem Trendstore kaufen! Beim TK Maxx gibt es immer Thermosbecher oder Thermosflaschen, die gut und günstig sind.

TK Maxx Angebote im Bereich: Schuhe

Geheimtipp: Hier kann man besonders nette Schnäppchen im Bereich Designer- oder Markenschuhe machen. Ich habe schon oft einen Schuh von einer Marke gefunden, von der ich weiß, dass sie gute Qualität haben und normalerweise entsprechend viel Geld kosten.

TK Maxx Angebote im Bereich: Beauty

Hier herrscht oft ein Chaos, denn der Wühltisch mit dem Make-Up wird nicht gerade liebevoll behandelt. Deshalb würde ich davon eher die Finger lassen. In den Regalen sind die Beauty-Produkte je nach Anwendungsbereich geordnet. Besonderes Augenmerk liegt hier auf Trendprodukten: Zurzeit sind das Masken à la K-Beauty.

Bei der Kosmetik findet man ebenfalls super Geschenke für entfernte Bekannte, denn das Seifen-Sortiment ist riesig. Die Seifen schauen nicht irgendwie aus, sondern sind oft hübsch verpackt und machen im Badezimmer was her.

Geheimtipp: Du würdets dir nach dem Friseurbesuch am liebsten immer das Shampoo gönnen, findest es aber zu teuer? Bei TK Maxx gibt es oft riesige Flaschen von Profi-Shampoo und -Conditioner.