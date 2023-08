Asch- oder gar silberblondes Haar liegen noch immer voll im Trend. Und viele Friseur:innen haben die Technik des perfekten Blondtons schon längst gemeistert. Doch es herrscht leider eine starke Diskrepanz zwischen dem Moment, wenn man mit der frischen Mähne den Salon verlässt und wenn man nach zwei, drei Haarwäschen in den Spiegel schaut. In das schimmernde Blond hat sich nämlich der verhasste Gelbstich eingeschlichen!

Dem geht man dann mit einem Lila-, Silber- oder sogar Blau-Shampoo an den Kragen. Und das funktioniert in den meisten Fällen ganz gut. Aber der Look ist eben trotzdem nicht derselbe wie direkt nach dem Salonbesuch. Was also tun? Noch mehr Geld für noch teurere Produkte ausgeben? Oder es sogar gleich mit Haartönungen versuchen?

Muss beides nicht sein! Denn mit einer kleinen Änderung deiner Haarwasch-Routine, kannst du deiner blonden Mähne ein neues Leben einhauchen. Die meisten Silber-, Lila- und Blau-Shampoos soll man ja folgendermaßen anwenden: "...beim Haarewaschen in das feuchte Haar einmassieren und bis zu zehn Minuten einwirken lassen."

Was genau ist ein Silbershampoo?

Silbershampoo ist ein Haarpflegeprodukt, das zur Neutralisierung von unerwünschten Gelbstich in blondem, grauem oder weißem Haar verwendet wird. Es enthält violette oder blaue Farbpigmente, die dazu dienen, die warmen Farbtöne zu reduzieren und das Haar kühler erscheinen zu lassen. Ein Silbershampoo hellt die Haare nicht auf, sondern tönt sie lediglich aschiger – wodurch die Strähnen dann etwas heller wirken können.

Wie oft sollte man ein Silbershampoo benutzen?

Das Silbershampoo sollte maximal zweimal die Woche in deiner Haarpflegeroutine integriert werden. Wichtig: Es ersetzt nicht dein normales Shampoo. Zu häufiges Anwenden kann deine Haare mit der Zeit sogar verdunkeln.

Silbershampoo – die perfekte Anwendung

Ab jetzt machst du das aber so: Du massierst das Produkt (funktioniert nämlich auch mit Conditioner) in dein trockenes Haar ein und lässt es so 15 Minuten einwirken. Klingt jetzt nicht nach einer großen Sache, jedoch scheint der Unterschied zur klassischen Methode für sich zu sprechen. Ein großer Fan dieses Hacks ist übrigens Haar-Bloggerin Whippy Cake. Sie schrieb in einem Blog-Post, dass sie nicht mehr so oft zum Nachfärben geht, was ihr Geld & unnötigen Stress erspart. Klingt richtig gut, findet ihr nicht?

Bei dieser Anwendungsform solltest du jedoch bedenken, dass es schnell zu Flecken kommen kann. Benutze beim Auftragen des Silbershampoos also Handschuhe oder wasche deine Hände direkt nach der Anwendung gründlich.

Unser Tipp: Mische das Silbershampoo mit deinem normalen Conditioner, nachdem Silbershampoo unserer Haarpracht gerne mal den Glanz nimmt. Funktioniert einwandfrei!

Für wen eignet sich Silbershampoo?

Wenn du dir eine kühlere Haarfarbe wünschst und als Ausgangsfarbe eher hell oder blond bist, eignet sich für dich Silbershampoo perfekt. Oder wenn du dein ohnehin schon kühles Blond noch silbriger oder grau im Granny-Look tragen willst, ist das Shampoo ebenfalls dein neues Go to.