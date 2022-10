Dein Baby schläft gerade schlechter, weint mehr und ist generell einfach "unrund"? Dann könnte es sein, dass es gerade mitten in einem Wachstumsschub steckt. Der ist zwar für Mama und Papa mitunter ganz schön anstrengend, für die Kleinen aber enorm wichtig. Denn in dieser Wachstumsphase legen sie in der Entwicklung den "Turboboost" ein. Die Folge: Nach dem Schub haben sie tolle, neue Fähigkeiten.

Was genau sind Wachstumsschübe?

Eigentlich ist der Name "Wachstumsschub" irreführend. Dein Baby wächst in so einer Phase nämlich nicht besonders schnell oder viel – es macht vielmehr einen großen Schub in seiner Entwicklung. Konkret erlangen die Kleinen während eines Wachstumsschubs sprunghaft neue motorische und kognitive Fähigkeiten.

Während der ersten 14 Monate spricht man allgemein von acht großen Wachstums- oder Entwicklungsschüben. Klingt viel? Nicht wirklich! Immerhin entwickelt sich ein Baby in dieser Zeit vom hilflosen Neugeborenen zum abenteuerlustigen Kleinkind, das seine Welt krabbelnd (oder vielleicht sogar schon laufend) erforscht!

Wie äußert sich ein Wachstumsschub bei Babys?

Oft macht sich ein Entwicklungsschub schon mehrere Tage vorher bemerkbar – oder sogar mehrere Wochen! Dein kleiner Schatz ist plötzlich weinerlicher, will nur noch getragen werden und ist generell anstrengender? Hello, Wachstumsschub! Im Allgemeinen erkennst du einen Entwicklungsschub an folgenden Anzeichen:

Dein Baby …

… weint mehr

… schläft schlechter

… reagiert sensibler auf seine Umwelt

… fordert mehr Körperkontakt ein (besonders bei Mama)

… hat besonders viel (oder besonders wenig) Hunger

Warum reagieren Babys auf Wachstumsschübe so sensibel?

Natürlich gibt es auch Babys, die einen Wachstumsschub locker "wegstecken“. Im Normalfall haben die Kleinen aber mit diesen Phasen ganz schön zu kämpfen. Warum ist das so? Ganz einfach: Die Welt deines Babys verändert sich während eines Entwicklungsschubs massiv. Alles, was vertraut war, ist plötzlich anders, und die Kinder erschrecken vor ihrer neuen Wahrnehmung.

Tipp: Auch wenn dein Baby gerade in diesen Phasen echt anstrengend ist: Gerade jetzt braucht es dich besonders! Gib ihm also die Nähe und Geduld, die es braucht. So unterstützt du es am besten auf seinem Weg zu neuen Fähigkeiten.

Wie lange dauert ein Wachstumsschub?

Eines gleich vorweg: Nicht jedes Baby ist gleich. Deshalb verlaufen auch die Entwicklungsschübe bei jedem Kind ein wenig anders. Beim einen kommen sie früher, beim anderen später, beim einen dauern sie länger, beim anderen kürzer. Lass dich deshalb auch nicht davon verrückt machen, dass andere Babys schon "mehr können" als deines!

In der Regel dauert ein Wachstumsschub etwa eine Woche an. Ausnahme ist der 19-Wochen-Schub, der mit vier bis sechs Wochen besonders lang ist, da die Kinder in dieser Phase einen großen Sprung machen. Aber erst mal der Reihe nach: Wann kommt eigentlich welcher Schub?

5-Wochen-Schub

Baby wird aufmerksamer

nimmt Umwelt bewusster wahr

lernt zu lächeln und glucksen

kann Gegenstände erkennen, die sich bewegen

8-Wochen-Schub

Sinne werden geschärft

Baby kann Welt nach und nach in Farbe sehen

Geräusche werden besser hörbar

12-Wochen-Schub

Baby entwickelt Sozialverhalten

Bewegungen werden gezielter

lernt, mit seiner Umwelt zu kommunizieren

19-Wochen-Schub

Baby wächst und baut Muskeln auf

wird in Bauchlage stabiler

beginnt sich zu drehen



erster Zahn wächst

orale Phase beginnt

26-Wochen-Schub

Baby lernt, Zusammenhänge zu verstehen

lernt neue Laute

lernt Gefühle

37-Wochen-Schub

Baby lernt krabbeln

wird unternehmungslustiger



erforscht seine Umwelt

lernt erste Worte

46-Wochen-Schub

Baby zieht sich an Gegenständen hoch

beginnt zu klettern

spielt im Sitzen

macht eventuell die ersten Schritte

begreift Zusammenhänge und Reihenfolgen

55-Wochen-Schub

Baby kann alleine essen

lernt laufen

macht den Sprung vom Baby zum Kleinkind



Fazit - wie man mit den Schüben umgehen sollte

Ganz ehrlich: So ein Wachstumsschub ist anstrengend. Und zwar nicht nur für dein Baby – sondern auch für dich als Mama und Papa. Versuche, in diesen herausfordernden Phasen trotzdem geduldig zu bleiben. Schließlich ist jeder Wachstumsschub ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Kleinkind!

Übrigens: Wer noch mehr über die einzelnen Wachstumsschübe wissen möchte, dem legen wir die "Bibel"der Entwicklungsphasen ans Herz. Im Ratgeber "Oje, ich wachse" findest du viele weitere Infos und Tipps zu den einzelnen Schüben.