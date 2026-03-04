Der Chic von Kitz

Auf der Dachterrasse des Hotels Schwarzer Adler und vor der Kulisse des prachtvollen Kitzbüheler Bergpanoramas fängt eine Modenschau das ein, was in der Gamsstadt ohnehin die ganze Winter-Saison in der Luft liegt: Eleganz, alpiner Lifestyle – und dazu die unverwechselbare Handschrift des Hauses Sportalm. Neben Presse und internationalen Einkäufer:innen sowie Partnern der Marke ist die Front Row prominent besetzt, etwa mit den Content Creatorinnen Emma Svenningson, Fabia Bengs und Vivian Bénard. Auf dem Runway präsentieren Models die neuen Herbst/ Winter 2026/27-Looks, darunter die Ex-GNTM-Kandidatinnen Sarah Posch und Kim Hnizdo. Auch WOMAN war auf Einladung der Brand vor Ort dabei.