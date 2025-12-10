Logo

INSPIRATION & URLAUBSFEELING PUR: Jetzt Tickets für die Ferien-Messe Wien gewinnen

In Kooperation mit Austrian Exhibitions Expert
©Austrian Exhibition Experts
Von Traumdestinationen in der Ferne bis zu naturnahen Urlaubszielen in Österreich: Die Ferien-Messe Wien ist von 15. bis 18. Jänner 2026 der perfekte Ort, um sich für den nächsten Urlaub inspirieren zu lassen.

 © AEE Stella Livio

In den Hallen A und B der Messe Wien präsentieren sich hunderte Aussteller aus mehr als 80 Ländern – mit aktuellen Angeboten, echten Geheimtipps, Urlaubs-Schnäppchen, Gewinnspielen und einer Fülle an Informationen rund ums Reisen. Presenting Partner TUI ist mit fachkundiger Beratung vor Ort und unterstützt Sie mit umfassender Reiseplanung – persönlich und individuell.

Was Sie erwartet:

  • Faszinierende Shows & Reisevorträge auf mehreren Bühnen

  • Emotionale Reiseberichte im Silent Cinema und Reisekino

  • Interaktive Erlebnisse für große und kleine Besucher

  • Spannende Aktionen rund ums Thema Reisen, Kultur und Genuss

Ein weiteres großartiges Highlight: Sri Lanka, das vom Condé Nast Traveller zum „World’s Most Family-Friendly Country 2025“ gekürt wurde, ist stolzes Partnerland der Ferien-Messe Wien 2026 – mit farbenfrohem Bühnenprogramm, kulinarischen Spezialitäten und einem Ambiente, das Urlaubsstimmung zum Greifen nah macht.

 © Austrian Exhibition Experts

Gewinnen Sie 2 von 20 Tickets für die Ferien-Messe Wien!

Einfach am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück kostenlos dabei sein.

Tipp: Parallel dazu präsentiert die Vienna Drive die neuesten Trends rund um individuelle Mobilität. E-Fahrzeuge, Österreichpremieren führender Automarken, Zweiräder, Zubehör sowie zahlreiche Neuheiten sorgen für Innovation und Begeisterung. Der Eintritt zur Mobilitätsmesse „Vienna Drive“ in Halle B ist im Ticket inkludiert!

 © Austrian Exhibition Experts
