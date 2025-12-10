INSPIRATION & URLAUBSFEELING PUR: Jetzt Tickets für die Ferien-Messe Wien gewinnen

In den Hallen A und B der Messe Wien präsentieren sich hunderte Aussteller aus mehr als 80 Ländern – mit aktuellen Angeboten, echten Geheimtipps, Urlaubs-Schnäppchen, Gewinnspielen und einer Fülle an Informationen rund ums Reisen. Presenting Partner TUI ist mit fachkundiger Beratung vor Ort und unterstützt Sie mit umfassender Reiseplanung – persönlich und individuell.

Was Sie erwartet:

Faszinierende Shows & Reisevorträge auf mehreren Bühnen

Emotionale Reiseberichte im Silent Cinema und Reisekino

Interaktive Erlebnisse für große und kleine Besucher

Spannende Aktionen rund ums Thema Reisen, Kultur und Genuss

Ein weiteres großartiges Highlight: Sri Lanka, das vom Condé Nast Traveller zum „World’s Most Family-Friendly Country 2025“ gekürt wurde, ist stolzes Partnerland der Ferien-Messe Wien 2026 – mit farbenfrohem Bühnenprogramm, kulinarischen Spezialitäten und einem Ambiente, das Urlaubsstimmung zum Greifen nah macht.