INSPIRATION & URLAUBSFEELING PUR: Jetzt Tickets für die Ferien-Messe Wien gewinnen

Von Traumdestinationen in der Ferne bis zu naturnahen Urlaubszielen in Österreich: Die Ferien-Messe Wien ist von 15. bis 18. Jänner 2026 der perfekte Ort, um sich für den nächsten Urlaub inspirieren zu lassen.
In den Hallen A und B der Messe Wien präsentieren sich hunderte Aussteller aus mehr als 80 Ländern – mit aktuellen Angeboten, echten Geheimtipps, Urlaubs-Schnäppchen, Gewinnspielen und einer Fülle an Informationen rund ums Reisen. Presenting Partner TUI ist mit fachkundiger Beratung vor Ort und unterstützt Sie mit umfassender Reiseplanung – persönlich und individuell.
Was Sie erwartet:
Faszinierende Shows & Reisevorträge auf mehreren Bühnen
Emotionale Reiseberichte im Silent Cinema und Reisekino
Interaktive Erlebnisse für große und kleine Besucher
Spannende Aktionen rund ums Thema Reisen, Kultur und Genuss
Ein weiteres großartiges Highlight: Sri Lanka, das vom Condé Nast Traveller zum „World’s Most Family-Friendly Country 2025“ gekürt wurde, ist stolzes Partnerland der Ferien-Messe Wien 2026 – mit farbenfrohem Bühnenprogramm, kulinarischen Spezialitäten und einem Ambiente, das Urlaubsstimmung zum Greifen nah macht.
Gewinnen Sie 2 von 20 Tickets für die Ferien-Messe Wien!
Einfach am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück kostenlos dabei sein.
Tipp: Parallel dazu präsentiert die Vienna Drive die neuesten Trends rund um individuelle Mobilität. E-Fahrzeuge, Österreichpremieren führender Automarken, Zweiräder, Zubehör sowie zahlreiche Neuheiten sorgen für Innovation und Begeisterung. Der Eintritt zur Mobilitätsmesse „Vienna Drive“ in Halle B ist im Ticket inkludiert!
FERIEN-MESSE WIEN
mit Mobilitätsmesse VIENNA DRIVE
15. bis 18. Jänner 2026
Donnerstag - Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag: 10.00 bis 17.00 Uhr
Messe Wien (VIECON)