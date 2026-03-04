Born to be Bold: Carolina Adriana Herrera führt das Familienerbe weiter

Wenn Carolina Adriana Herrera über ihre Arbeit spricht, wirkt es, als öffne sie die Tür in ihr Zuhause: eine Welt, die für sie von klein auf Alltag war. Carolina Adriana Herrera, 56, ist die älteste der vier Töchter von Modedesignerin Carolina Herrera, die 1980 ihr gleichnamiges Label gründete, das heute zu den international bekanntesten Luxusmarken zählt. Als Beauty Creative Director der Brand hat sie früh gelernt, dass Kreativität und Unternehmertum keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen.