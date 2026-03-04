Born to be Bold: Carolina Adriana Herrera führt das Familienerbe weiter

Großer Name, Klare Haltung. Carolina Adriana Herrera startete vor rund 30 Jahren im Imperium ihrer Mutter. Mit WOMAN sprach sie über Karriere, Kreativität und moderne Führung©Werk
Zwei Generationen, eine Marke – Carolina Adriana Herrera führt das Erbe ihrer Mutter weiter, aber mit ihrer eigenen Handschrift. Wie ihr das gelingt, erzählt sie im Interview.
Wenn Carolina Adriana Herrera über ihre Arbeit spricht, wirkt es, als öffne sie die Tür in ihr Zuhause: eine Welt, die für sie von klein auf Alltag war. Carolina Adriana Herrera, 56, ist die älteste der vier Töchter von Modedesignerin Carolina Herrera, die 1980 ihr gleichnamiges Label gründete, das heute zu den international bekanntesten Luxusmarken zählt. Als Beauty Creative Director der Brand hat sie früh gelernt, dass Kreativität und Unternehmertum keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bedingen.
