Gastbeitrag: Wenn der Traumjob plötzlich nicht mehr passt

Um dir den Einstieg in die Reflexion zu erleichtern, hier ein paar Fragen, die du dir stellen kannst:

· Wann in meinem Arbeitstag fühle ich mich lebendig?

· Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde?

· Welche meiner Fähigkeiten nutze ich aktuell gar nicht?

· Was hat sich in den letzten Jahren in mir verändert?

· Wenn ich auf mein Leben mit 60 zurückblicke - wofür möchte ich meine Zeit verwendet haben?

Diese Fragen haben keine richtigen oder falschen Antworten. Es geht nicht darum, sofort einen Plan zu haben. Es geht darum, ehrlich mit dir selbst zu sein.