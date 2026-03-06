Gastbeitrag: Wenn der Traumjob plötzlich nicht mehr passt

Warum die berufliche Sinnkrise in den 30ern völlig normal ist. - Gastbeitrag von Isabella Raunigk
Montagmorgen, 6:30 Uhr. Der Wecker klingelt. Und während du noch im Halbschlaf zur Kaffeemaschine taumelst, kommt dieser Gedanke: "Wofür mache ich das eigentlich alles?" Nicht zum ersten Mal. Sondern zum hundertsten Mal in diesem Monat.
Du hast alles richtig gemacht. Studium abgeschlossen, vielleicht sogar mit gutem Abschluss. Ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt. Bist die Karriereleiter hochgeklettert. Von außen betrachtet läuft es. Und trotzdem sitzt du da und denkst: "Das kann doch nicht alles sein." oder so wie ich einst während eines Meetings: "Was mache ich hier eigentlich?"
Bei mir war das so ein prägnanter Moment, als würde ein Vorhang fallen und mir plötzlich bewusst machen, wie weit weg ich von dem war, was mich eigentlich erfüllt, dass ich mich heute noch genau daran erinnern kann. Ich hatte damals das Bedürfnis, die Leute um mich herum zu schütteln und zu schreien: "Was machen wir hier eigentlich alle?!" Mir war nach hysterischem Lachen und auch irgendwie nach Weinen.
Willkommen in der beruflichen Sinnkrise der 30er. Einem Phänomen, über das niemand bei der Berufsorientierung spricht, das aber fast jede zweite Frau zwischen 30 und 40 betrifft. Und nein, mit dir ist nichts falsch.
Die Realität hinter dem LinkedIn-Profil
Lass uns ehrlich sein: Auf Social Media sieht bei allen anderen alles irrsinnig einfach aus. Die Kollegin postet über ihre neue Führungsposition. Die ehemalige Studienfreundin hat gerade ihr drittes Startup gegründet. Und deine Timeline ist voll mit "Living my best life"-Content von Frauen, die scheinbar genau wissen, was sie wollen.
Was du dort halt nicht siehst: Die gleiche Kollegin liegt nachts wach und fragt sich, ob die Beförderung wirklich das war, was sie wollte. Die Studienfreundin hat keine Ahnung, wie sie nächsten Monat ihre Miete zahlen soll. Und hinter den perfekten Posts stecken oft dieselben Fragen, die auch dir nachts den Schlaf rauben. All diese Dinge weiß ich auch aus erster Hand aus meinen Führungskräfte-Coachings mit anderen Frauen. Äußerlich wirkt alles fein-säuberlich kuratiert und innen drinnen haben wir alle sehr ähnliche Sorgen, Ängste und Zweifel.
Die berufliche Sinnkrise in den 30ern ist kein Zeichen dafür, dass du versagt hast. Sie ist ein Zeichen dafür, dass du erwachsen geworden bist. Dass du anfängst, kritisch zu hinterfragen, ob das, was du tust, wirklich zu dem passt, wer du bist und wer du sein möchtest. Und vielleicht sogar, was du mal hier auf diesem Planeten hinterlässt, wenn es dich einmal nicht mehr gibt.
Warum ausgerechnet jetzt?
In deinen 20ern ging es ums Ankommen. Ersten Job finden. Beweisen, dass du es drauf hast. Dich orientieren. Du warst beschäftigt mit dem "Wie", wie komme ich voran, wie verdiene ich Geld, wie baue ich mir ein Leben auf.
In deinen 30ern verschiebt sich der Fokus zum "Warum". Du hast ein paar Jahre Erfahrung, kennst die Spielregeln deiner Branche. Und genau deshalb fängst du an, diese Spielregeln zu hinterfragen. Du merkst: Okay, ich kann diesen Job. Aber will ich das auch die nächsten 30 Jahre machen? Du bist vielleicht sogar richtig gut in einer Sache, aber musst du es deshalb machen?
Dazu kommt: Viele Frauen stehen in den 30ern an mehreren Kreuzungen gleichzeitig. Fragen nach Familie, Kindern, Partnerschaft, Investitionen, Wohnsituationen mischen sich mit beruflichen Entscheidungen. Plötzlich geht es nicht mehr nur um die nächste Stufe auf der Karriereleiter, sondern darum, wie dein ganzes Leben aussehen soll.
Sinnkrise, Burnout oder Bore-out? Die Unterschiede
Bevor wir weitermachen, lass uns kurz klären, wovon wir hier eigentlich sprechen. Denn nicht jede Unzufriedenheit im Job ist automatisch eine Sinnkrise.
Burnout entsteht durch chronische Überlastung. Du bist erschöpft, ausgebrannt, kannst nicht mehr. Der Job frisst dich auf. Dein Körper sendet dir Warnsignale: Schlafstörungen, körperliche Beschwerden, emotionale Erschöpfung.
Bore-out ist das Gegenteil: Du bist unterfordert, gelangweilt, hast das Gefühl, deine Fähigkeiten werden verschwendet. Du könntest mehr, darfst aber nicht. Die Tage ziehen sich endlos hin.
Die Sinnkrise ist etwas anderes. Du funktionierst noch. Du kannst deinen Job machen, vielleicht sogar gut. Aber du fragst dich: Warum mache ich das? Was ist der größere Zusammenhang? Passt das noch zu meinen Werten, zu dem, was mir wichtig ist?
Die gute Nachricht: Du kannst in einer Sinnkrise stecken, ohne ausgebrannt oder gelangweilt zu sein. Die weniger gute Nachricht: Wenn du eine Sinnkrise ignorierst, kann sie dich langfristig ins Burnout führen.
Warum diese Phase eine Chance ist
Ich weiß, das klingt jetzt nach einem dieser nervigen "Alles passiert aus einem Grund"-Sprüche. Aber stay with me here.
Eine berufliche Sinnkrise ist schmerzhaft. Sie zwingt dich, Fragen zu stellen, die unbequem sind. Sie lässt dich zweifeln an Entscheidungen, die du vor Jahren getroffen hast. Sie konfrontiert dich mit dem Gap zwischen dem, wo du bist, und dem, wo du sein möchtest.
Gleichzeitig ist sie auch ein Signal: Dein Unterbewusstsein versucht dir etwas zu sagen. Du bist an einem Punkt angekommen, wo du nicht mehr einfach weitermachen kannst wie bisher. Wo du eine Richtungskorrektur brauchst.
Und das ist gut. Wirklich.
Denn die Alternative wäre: Noch 30-40 Jahre weitermachen in einem Job, der dich nicht erfüllt. Dich durchquälen bis zur Pension. (wenn es die dann noch gibt…) Mit 60 zurückblicken und denken: "Was wäre gewesen, wenn..." Und wenn wir uns ehrlich sind, werden wir wahrscheinlich viel länger arbeiten (müssen) als die Generationen vor uns. Dann doch lieber für etwas das uns erfüllt und Spaß macht. Das Leben soll nicht erst beginnen, wenn die Arbeit aufhört.
Die Sinnkrise gibt dir die Möglichkeit, jetzt die Weichen zu stellen. Nicht überstürzt, nicht in Panik. Aber bewusst. Mit einer Strategie. Mit Unterstützung.
Was jetzt wichtig ist
Falls du dich gerade in dieser Phase befindest, hier ein paar Gedanken, die dir helfen können:
Erstens: Du musst nicht sofort kündigen. Ernsthaft. Die Sinnkrise bedeutet nicht, dass du morgen deine Kündigung einreichen musst. Sie bedeutet, dass du dir Zeit nehmen darfst, zu reflektieren und zu überlegen, was du wirklich willst.
Zweitens: Du bist nicht undankbar oder verwöhnt, nur weil du mehr vom Leben erwartest als einen sicheren Job mit gutem Gehalt. Deine Bedürfnisse sind valide. Der Wunsch nach Sinnhaftigkeit ist menschlich.
Drittens: Diese Phase darf Zeit brauchen. Du musst nicht sofort alle Antworten haben. Manchmal ist der erste Schritt einfach, die richtigen Fragen zu stellen. Oder es einfach nur mal laut auszusprechen: "Ich weiß nicht, ob ich das hier so noch machen will."
Die richtigen Fragen für den Anfang
Um dir den Einstieg in die Reflexion zu erleichtern, hier ein paar Fragen, die du dir stellen kannst:
· Wann in meinem Arbeitstag fühle ich mich lebendig?
· Was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
· Welche meiner Fähigkeiten nutze ich aktuell gar nicht?
· Was hat sich in den letzten Jahren in mir verändert?
· Wenn ich auf mein Leben mit 60 zurückblicke - wofür möchte ich meine Zeit verwendet haben?
Diese Fragen haben keine richtigen oder falschen Antworten. Es geht nicht darum, sofort einen Plan zu haben. Es geht darum, ehrlich mit dir selbst zu sein.
Wie es weitergehen kann
In den nächsten Teilen dieser Serie werden wir tiefer eintauchen: Wie erkennst du, ob es sich um eine vorübergehende Phase oder ein grundsätzliches Problem handelt? Welche mentalen Blockaden stehen dir im Weg? Und vor allem: Welche konkreten Schritte kannst du gehen, ohne dein Leben von heute auf morgen auf den Kopf zu stellen?
Aber für heute reicht es, wenn du dir erlaubst, diese Fragen zu stellen. Wenn du akzeptierst, dass deine Unzufriedenheit kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein Signal, dass du bereit bist für Veränderung.
Isabella Raunigk ist diplomierte psychologische Beraterin, systemische Business Coach, Trainerin für Erwachsenenbildung und Gründerin von Mind Distillery. Seit 2012 arbeitet sie als selbstständige Digital Product Designerin für Kund:innen in ganz Europa und kombiniert diese Expertise mit psychologischem Fachwissen.
Isabellas Weg war alles andere als gradlinig: Mit 14 zog sie von zuhause aus, mit 21 machte sie sich selbstständig. Sie war oft die jüngste und einzige Frau in Räumen voller Männer, musste sich behaupten, erlebte Mobbing und Sexismus. Aber sie blieb dran. Diese Resilienz und der Mut, immer wieder neue Wege zu gehen, prägen heute ihre Arbeit.
Als ehemalige Geschäftsführerin einer digitalen Agentur und mit über einem Jahrzehnt Selbstständigkeit weiß sie aus erster Hand, was es bedeutet, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, zu scheitern, aufzustehen und weiterzumachen. Heute nutzt sie diese Erfahrungen, um andere Frauen auf ihrem Weg zu begleiten - authentisch, auf Augenhöhe.
https://mind-distillery.com