„Ich stehe erst am Anfang“ – Judith Williams über Self-Leadership & Growth Mindset

WOMAN: Wie bewahren Sie sich davor, dass Erfolg für Sie zur Gewohnheit wird?

Judith Williams: Ich bin immer hungrig auf das, was ich noch nicht kann. Deshalb spreche ich auch offen darüber, dass ich eben nicht BWL studiert habe – um all jenen, die auch nicht diese Möglichkeit hatten, Hoffnung zu geben. Egal was du glaubst, was dir im Leben fehlt, es ist nicht so groß, dass du nicht den ersten Schritt gehen kannst, um deinen Traum zu erfüllen. Sei dir nur des Preises bewusst, den du dafür zahlst, und geh los! Denk nicht zu lange darüber nach, weil nichts schneller vergeht als Chancen. Ich habe meine ergriffen – und hart dafür gearbeitet, dabei wusste ich anfangs nicht einmal, wie man eine GmbH gründet. Das hab ich mir alles am Weg angeeignet. Gerade in der heutigen Zeit mit KI, YouTube & Co. haben wir Zugang zu so viel Wissen. Jeden, der sagt „Ich kann nicht, weil ...“, möchte ich ermutigen: Schieb das Weil zur Seite! Die Gründungszeit ist die schwierigste, es ist auch die Phase, in der die meisten untergehen. Wenn du diese Zeit mal hinter dir und etwas aufgebaut hast, wird es einfacher.

WOMAN: Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl: „Ich hab es geschafft“?

Judith Williams: Ganz ehrlich: Ich habe nicht das Gefühl, dass ich es geschafft habe. Im Gegenteil: Ich stehe erst am Anfang. Und dieses Mindset möchte ich mir bis zum Schluss erhalten, weil jeder, der ein Unternehmen hat, weiß: In dem Moment, in dem du glaubst, dass du es geschafft hast, entwickelt es sich in eine andere Richtung weiter.