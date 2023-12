"Von meiner Vorgesetzten kann ich nur schwärmen", erzählt Marlène Pfandl, Customer Excellence bei froots, einer digitalen Vermögensverwaltung, "Man kann zu jeder Zeit seine Gedanken teilen und erhält immer ehrliches Feedback. In der Firma wird eine positive Fehlerkultur gelebt. Das entlastet und hilft einem sehr, sich weiterzuentwickeln. Neben der fachlichen Expertise konnte ich durch meine Chefin mein Ressourcenmanagement, meine Hands-On-Mentalität und mein Selbstbewusstsein stärken. Man hat nicht das Gefühl, für sie zu arbeiten, sondern mit ihr."

Ihre Vorgesetzte, Johanna Ronay, ist Co-Gründerin des Finanz-Start-Ups. Ihr ist es besonders wichtig, ihr Team zu fördern: "Gerade in meiner jetzigen Position bei froots haben wir viele junge Mitarbeiter:innen, die noch in den Startlöchern ihrer Karriere sind. Alles, was sie jetzt lernen und mitnehmen können, wird sie – hoffentlich - ihr ganzes weiteres Berufsleben prägen. Das ist eine schöne und auch sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Mir ist es dabei wichtig meinen Mitarbeiter:innen einen breiten Handlungsspielraum zu geben und Aufgaben auch so zu gestalten, dass sie den Weg zur Lösung und zum Ergebnis selbst erarbeiten können. Dadurch müssen sie rasch auch selbst Verantwortung übernehmen – und ich habe die Chance auch von ihnen, ihren Gedanken und Lösungsvorschlägen zu lernen."

Auch Ronay wurde in ihrer beruflichen Laufbahn von anderen Frauen unterstützt, konnte von ihnen lernen: "Gerade wie es um meine ersten Führungserfahrungen ging, hatte ich eine tolle Frau als Chefin, die sich über viele Hindernisse hinweg für mich eingesetzt hat. Weibliche Vorbilder und Führungspositionen sind da insbesondere für Frauen aus meiner Sicht enorm wichtig. Viele von uns waren selbst in ähnlichen Situationen, haben ähnliche Herausforderungen und wissen daher, wie schnell man unter die Räder kommt. Auch weiß niemand, der nicht selbst Familie und Beruf einmal unter einen Hut bekommen musste, was das für ein Drahtseilakt sein kann. Deshalb muss es in Führungspositionen Menschen geben, die diese Erfahrungen selbst gemacht haben. Nur so können verkrustete Strukturen aufgebrochen werden und das Bewusstsein dafür gestärkt werden."

