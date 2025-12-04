Richtig kündigen: Trennungskultur, Timing und Kommunikation

Die Terminkalender sind plötzlich leer, keine dringenden Anrufe mehr, und die Event-Einladungen bleiben auch aus – die Erkenntnis, dass man nicht als Person, sondern oft nur als Position wahrgenommen wurde, ist schmerzhaft“, kennt Karriereberaterin Michaela Buttazzoni die Sorgen jener, die gerade ihren Job verloren oder auch bewusst beendet haben. „Dazu kommen finanzielle Ängste.“ Eine Kündigung klingt nach Scheitern – nach Unsicherheit, Kontrollverlust.

Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Sie kann der Anfang eines Kapitels sein, das man nie geschrieben hätte, wäre alles beim Alten geblieben. Niemand geht leichtfertig, und niemand wird gerne entlassen. Aber wenn die Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert, ist eine Trennung oft für beide Seiten die bessere Lösung. Der Mut zur Veränderung ist der erste Schritt zu beruflicher Klarheit. Die Karten werden neu gemischt: Fähigkeiten, Werte, Wünsche. Wer sie bewusst sortiert, kann die Krise in Richtung Chance drehen. Michaela Buttazzoni versteht sich als „Lebensabschnittsbegleiterin“ – jemand, der in genau solchen Umbruchphasen Halt gibt. „Gute Trennungsarbeit kann Würde, Perspektive und Nachhaltigkeit zurückgeben“, weiß sie aus ihrer Praxis. In ihren Coachings spricht sie offen an, was viele insgeheim wissen: „Ich sage oft zu meinen Klient:innen: ‚Man hat Ihnen doch die Entscheidung abgenommen, wenn Sie ganz ehrlich zu sich sind, oder?‘ Und meist nicken sie dann.“

Eine Kündigung reißt Routinen auf – und das tut weh: „Wir Menschen wollen etwas tun, gebraucht werden, dazugehören. Von einem Tag auf den anderen keine Aufgabe, keinen Status und keine finanzielle Sicherheit mehr zu haben, ist ein Schock. Aber: Gleichzeitig schafft der Jobverlust Raum für Neuorientierung.“

Dann beginnt die eigentliche Arbeit: Selbstreflexion. Was kann ich? Was will ich? Welche Ausbildung könnte mich weiterbringen? Welche Werte und Rollen passen zu mir – und wo kann ich mit meinen Kompetenzen und meiner Persönlichkeit echten Mehrwert schaffen? Ist vielleicht sogar Selbstständigkeit eine Option? Aber fangen wir von vorn an …