Warum Weiterbildung wichtiger ist denn je

Noch nie war lebenslanges Lernen so wichtig wie heute. Auch für Unternehmen ist Weiterbildung längst nicht mehr ein schönes Extra, sondern eine Überlebensfrage. Digitalisierung, globale Krisen und künstliche Intelligenz verändern die Arbeitswelt in einem Tempo, das selbst erfahrene Führungskräfte unter Druck setzt. Laut Martina Ernst, akademische Leiterin des „People & Culture Management“-Lehrgangs an der WU Executive Academy, international erfahrene Management-Consultant, Business-Coach und ehemalige HR-Chefin der Erste Bank, fehlt es in vielen Unternehmen noch immer an einer klaren Weiterbildungsstrategie: „Oft gibt es keine echte Verknüpfung mit der Strategie und den Business-Zielen – und zu selten wird gefragt, welchen konkreten Nutzen Mitarbeitende von ihren Schulungen haben.“

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: „Laut einer Schätzung des World Economic Forum sind 75 Prozent der Firmen nicht auf die Geschwindigkeit des Wandels vorbereitet und auch nicht darauf, wie stark sich ihre Branche verändern wird“, sagt Ernst. McKinsey geht sogar davon aus, dass bis 2030 rund 375 Millionen Menschen ihren Beruf wechseln oder ihre Qualifikationen massiv anpassen müssen. Für Ernst ist klar: „KI wird die Welt komplett transformieren. Daher müssen wir unbedingt wieder lernen zu lernen.“ Doch in vielen Firmen beschränkt sich Weiterbildung noch immer auf technische Trainings, oder sie wird im Krisenmodus betrieben. „Das torpediert mittelfristige Business-Strategien“, so Ernst. „Wer Lernen in der Unternehmenskultur verankert, steigert nicht nur Innovation und Produktivität, sondern macht Mitarbeitende zu aktiven Gestalter:innen.“