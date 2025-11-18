Was kommt nach der Teilzeit?

Gäbe es einen Preis für die höchste Teilzeitquote, Österreich wäre ein heißer Anwärter. Fast ein Drittel (31,5 Prozent) arbeitet mit reduziertem Stundenumfang, und nein, das ist kein Zufall: Es sind vor allem Frauen. „Teilzeit ist weiblich. Jede zweite erwerbstätige Frau ist teilzeitbeschäftigt (51,5 Prozent), bei Männern sind es nur 13,7 Prozent“, stellt Ökonomin Sophie Achleitner vom Momentum Institut fest. Im EU-Vergleich liegt Österreich damit auf Platz zwei hinter den Niederlanden – der EU-Durchschnitt beträgt 28 Prozent. Vier von zehn Frauen geben an, wegen Betreuungspflichten ihre Erwerbstätigkeit zu reduzieren. Fast 70 Prozent aller Mütter im Lande (und das ist ein EU-weiter Spitzenwert!) arbeiten nicht Vollzeit. Ja, das ist ganz schön viel.



Der Politik ist die hohe Teilzeitquote ein Dorn im Auge. Immer wieder kocht die Debatte hoch – wir erinnern uns an den „Lifestyle-Teilzeit“-Sager von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, an Vorwürfe wie „asozial“, „unsolidarisch“ gegenüber Menschen, die keiner 40-Stunden-Erwerbstätigkeit nachgehen. Was dabei komplett übersehen wird? „Dass die meisten Frauen nicht freiwillig weniger arbeiten“, bemerkt Achleitner. Mütter tun das, um die Hauptlast der Care-Arbeit neben ihrem Job überhaupt bewältigen zu können. Und sie tun das, damit ihre meist besser bezahlten Partner Vollzeit arbeiten können. Dazu kommt, dass in den Branchen mit hohem Frauenanteil wie Pflege, Handel oder Gastronomie überdurchschnittlich viele Teilzeitstellen ausgeschrieben werden, wie Auswertungen des Momentum Instituts zeigen. Bei Vätern sieht das anders aus: Nicht einmal einer von zehn reduziert seine Stunden, um Familie und Beruf besser zu vereinbaren – sie tun es meist für Ausbildungen oder aus freien Stücken, fasst die Expertin die ernüchternden Fakten zusammen.



