Wenn die KI zur Kollegin wird

Welche Aufgaben werden weiterhin klar beim Menschen bleiben? Giesswein: „Die Kunst, die richtige Frage zu stellen, um einer KI überhaupt zu ermöglichen, dass sie zu einem Lösungsvorschlag kommt.“ Was es dafür braucht, ist die Fähigkeit, Kontext herzustellen und eine Situation einschätzen zu können – im Betrieb, in einer Wirtschaftslage oder wenn es um das Konfliktpotenzial zwischen Mitarbeiter:innen geht.



Unersetzbar werden Menschen auch dort bleiben, wo auf Kundenseite oder von einem Gegenüber der humane Kontakt erwünscht ist. „Das wiederum ist kulturell sehr unterschiedlich. In Japan ist es so, dass ältere Personen sich lieber von einem Roboter pflegen lassen, bei uns hingegen ist eher eine menschliche Betreuung gefragt.“ Auch die Auseinandersetzung mit der ethischen Konfiguration von KI-Systemen wird dem Menschen vorbehalten bleiben. Essenziell sei, diese so zu gestalten, dass sie überprüfbar bleiben. Doch die große Verschiebung liegt nicht allein in der Technik, sondern in der Rollenverteilung zwischen Mensch und Maschine: „Der Mensch wird eher zum Beauftragenden, also Delegierenden, und am Schluss auch wieder zum Kontrollierenden.“