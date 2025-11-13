Wer bin ich ohne Job?

„Ich liebe meine Arbeit. Was ich tue, ist für mich wie eine richtig gute Serie: spannend, relevant, manchmal überraschend, aber immer mit Herz. Seit 20 Jahren bin ich Teil unserer Sendergruppe. Gleich lange läuft by the way ,Grey’s Anatomy‘ – doch bei mir gibt’s weniger Drama! Was Privatleben und Job angeht, lebe ich definitiv immer ein Duett und kein Duell. Mein Beruf war nie nur Mittel zum Zweck, sondern ein zentraler Teil meines Lebens, weil ich darin das verbinden kann, was mich auch persönlich bewegt. Mein Job und mein Selbstwert führen dadurch auch eine ziemlich enge Beziehung. Ich merke das fast täglich, aber oft nicht bewusst. Aber klar, wenn man zum Beispiel ein gutes Gespräch geführt hat, das Wirkung zeigt, ist das auch ein Booster für das Ego. Trotzdem würde ich sagen: Mein Beruf bestimmt nicht meinen Alltag, er bereichert ihn. Ein Leben ohne Job? Undenkbar! Ich würde mir ziemlich schnell andere Projekte suchen, weil ich einfach besser mit Sinn und Struktur funktioniere. Genauso brauche ich in meinem Privatleben einen Plan – ich bin da ein bisschen Monk, sonst fühle ich mich schnell unproduktiv. Klar, in der Freizeit läuft alles eine Spur langsamer, und vielleicht bin ich dabei ein bisschen umsichtiger mit mir selbst. Vor allem nutze ich diese Zeit, um neue Eindrücke zu sammeln – und ja, die laufen 1:1 wieder in den Job. Ich bin wohl ein Workjunkie. Erwischt!“



