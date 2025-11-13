Wer bin ich ohne Job?

Unsere berufliche Identität formt unser Selbstbild – manchmal stärker, als uns lieb ist. Doch wer sind wir, wenn wir nicht arbeiten? Vier Frauen reflektieren ihre Lebenswelt abseits von „9 to 5“.
Es ist das beliebteste Small-Talk-Thema überhaupt: Und, was machst du so? „Wir werden auf Partys nicht nach unseren Hobbys gefragt oder danach, was uns glücklich macht, sondern nach unserem Beruf“, weiß Autorin Mareice Kaiser, die sich in ihren Projekten auf die oft zitierte Work-Life-Vereinbarkeit fokussiert. Unsere Identität wird von unseren Jobs stark geprägt – und umgekehrt. Als „Workism“ beschrieb der amerikanische Journalist Derek Thompson dieses Phänomen bereits 2020 im Atlantic. Arbeit als Heilsbringer für Sinn, Erfüllung und Lebensglück? Nun ja, nicht immer. „Unsere kapitalistische Gesellschafts- und Wirtschaftsform stellt die Produktivität eines Menschen für das System ganz nach oben. Wer viel leistet, ist nach dieser Logik viel wert“, ordnet Kaiser ein. Das bestätigt auch Arbeitsforscherin Julia Backmann, die an der Uni Münster den Lehrstuhl für Transformation der Arbeitswelt leitet. Effizienz ist in unserer westlichen Welt kulturell tief verankert. Allerdings ist der Wissenschaftlerin aus jüngeren Untersuchungen auch ein markanter Gegentrend aufgefallen: weg von höher, schneller, weiter, hin zu: weniger leisten. „Das Interesse an Downshifting wächst“, bemerkt sie.
Sinnfrage
Eine bedenkliche Entwicklung geht damit einher, viele fragen sich: Wofür überhaupt noch Überstunden schieben, wenn Wohlstand aufzubauen für unter 45-Jährige nahezu unmöglich ist? Wenn Besitz in erster Linie davon abhängt, wie viel von den Eltern an die nächste Generation vererbt wird? Die deutsche Autorin Julia Friedrichs hat sich in ihrem Buch „Working Class. Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können“ (Berlin Verlag) ausführlich mit der wachsenden Ungleichheit beschäftigt und sagt: „Wir entwickeln uns von einer Leistungsgesellschaft weg zu einer feudalistischen Erbengesellschaft.“ Mareice Kaiser beobachtet dieses Phänomen ähnlich: „Die Familie, in die wir hineingeboren werden, bestimmt unseren Lebensweg. Ein sogenannter Aufstieg von einer Klasse in eine höhere war nur eine kurze Generation lang für unsere Eltern erreichbar. Heute zeigen alle Statistiken, dass es kaum noch möglich ist.“
Raum für Neues
Wenig überraschend, dass sich unter solchen Voraussetzungen bei vielen der Fokus verschiebt, weg von Status, Karriere, hin zu mehr Lebensqualität, erklärt Arbeitsexpertin Backmann. Das war auch bei der Wiener Managerin Katharina Häckel-Schinkinger (l.) so. Nach vielen Jahren im Hamsterrad und 24/7-Dauereinsatz reichte es der vierfachen Mutter. „Ich war müde und merkte, dass ich nur noch funktionierte. Quantität war wichtiger als Qualität. So wollte ich nicht weitermachen.“ Sie legte eine mehrwöchige Pause ein und reiste mit ihrer Tochter durch Europa. Heute weiß sie: „Ist jeder Tag getaktet, bleibt kein Raum für neue Gedanken. Zwischen fünf Meetings am Tag entsteht keine Idee. Wer Zukunft gestalten will, braucht eine Gegenwart, die nicht permanent besetzt ist. Wer ständig in Bewegung ist, hat keine Zeit für eine Richtung. Wer dauernd liefert, vergisst irgendwann die Frage nach dem Wofür.“ Dass ihre Pause ein großes Privileg war, ist der 46-Jährigen bewusst: „Die Möglichkeit zu haben, die Unterstützung zu kriegen, es sich schlicht und einfach auch leisten zu können, hat nicht jede:r.“ Häckel-Schinkinger fordert eine neue Zeitkultur in unserer Arbeitswelt. „Zeitwohlstand ist die Voraussetzung für Verantwortung. Dazu gehören Gleichstellung, faire Bedingungen für die oft unsichtbare Care-Arbeit, sichtbare Pausen in Organisationen, weniger Output-Fixierung und mehr Fokus auf Wirkung“, wünscht sie sich. Einfach mehr Zeit zum Leben.
Was würde passieren, wenn der Wert eines Menschen nicht mehr an seiner Karriere gemessen wird? „Das wäre eine gesellschaftliche Revolution“, findet Mareice Kaiser. „Der Blick auf die Gesellschaft wäre ein komplett anderer. Er wäre menschlicher.“ •