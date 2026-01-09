Cortisoltest im Alltag: Wie gestresst bin ich wirklich?

Normalerweise steigt Cortisol morgens an. Eine „gesunde“ Kurve hat den Höhepunkt etwa 30 Minuten nach dem Aufstehen („cortisol awakening response“), sinkt dann über den Tag ab und erreicht den Tiefpunkt in der Nacht (siehe Bild rechts unten). „Diese dynamische Spannbreite über den Tag ermöglicht es dem Körper, den Alltag – und dessen Stress (den positiven wie negativen) – gut zu bewältigen“, so die Expertin.

Mein Ergebnis zeigt keinen typischen Peak mit folgendem Abfall nach dem Aufstehen. Über den Tag fällt mein Cortisollevel kaum ab, sondern steigt sogar leicht an und liegt an mehreren Messpunkten über dem normalen Level. Typisch für eine chronische Stressbelastung – so die medizinische Schlussfolgerung. Ein Befund, der mich ehrlich gesagt kurz geschockt hat. Noch spüre ich zum Glück keine weiteren Beschwerden wie Bluthochdruck, Gewichtszunahme, Hang zu blauen Flecken, Depression, Thrombosen. Doch der Befund zeigt klar: Mein Körper fühlt sich dauerbelastet. Die medizinische Analyse unterstreicht das: „Eine flache Cortisolkurve ist ein Marker für stressbedingte Dysregulation und kann langfristig gesundheitliche Risiken mit sich bringen.“