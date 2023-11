Nach der Zugabe verlassen wir das Flex. Der Beste braucht Nahrung. Wir schlendern an einigen Bars vorbei. Da, endlich, ein Restaurant! Aber leider: die Küche hat schon geschlossen. Der Beste ist jetzt wütend, vor allem auf sich selbst.

In der Innenstadt finden wir einen Asiaten, der noch offen hat. Wir warten fast 40 Minuten auf unser Essen, wollen schon wieder gehen, als der Kellner endlich das Garnelen-Dim-Sum bringt. Dem Besten ist der Appetit nun endgültig vergangen: „Ich will eigentlich nur mehr heim!“ Nach ein, zwei Bissen – es schmeckt köstlich – sagt er: „Tut mir leid. Hätte ich vor dem Konzert was gegessen, wär’s ein richtig toller Abend gewesen.“

Sich in einer Beziehung zuzumuten, heißt auch, seinem Gegenüber nichts vorspielen müssen, sagen dürfen, was Sache ist. Den anderen damit konfrontieren, wer man ist, was man fühlt und braucht. So gesehen ist auch ein Wutausbruch manchmal ein Mutausbruch.

