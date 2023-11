Doch überraschenderweise erweist er sich als eifriger Schüler. Trotz eines verletzten Knies lässt er keine Yoga-Einheit aus, schaufelt basische Ayurveda-Kost in sich hinein und nimmt sogar an den Satsangs teil. Was das ist, weiß niemand so genau, aber es bedeutet so viel wie „Treffen in der Wahrheit“ und man sitzt dabei in einer Gruppe und wartet ab, was passiert. Meist nicht viel. Man schweigt, lächelt und wenn eine Frage hochkommt, darf sie gestellt werden.

Der Beste ist ungewöhnlich ausgeglichen. Vielleicht auch deshalb, weil ihm genügend Zeit für ausgedehnte Bike-Touren bleibt. Sogar die Tochter daheim wundert sich, weil er auf ihre Nachrichten – dem Funkloch geschuldet – lange nicht antwortet und witzelt: „Haben sie dich schon zu Porridge verbraten? Oder dem Yoga-Gott geopfert?“

Wir lachen und lernen viel. Ich vor allem, die Besserwisserin in mir mal zum Schweigen zu bringen. Wer will mir schon was über gesunde Ernährung erzählen? Oder darüber, dass es nur unsere Gedanken sind, die uns stressen? Darüber schreibe ich doch seit mindestens 20 Jahren! Nichts wissen müssen – das sei überhaupt das Schönste und Befreiendste, erfahre ich und das muss erst langsam sickern in meinen Kopf, der sich immerzu weiterbilden und neue Informationen sofort analysieren, vergleichen und einordnen möchte.