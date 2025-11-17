Andrea Guo: Von Hollabrunn nach Hollywood

Die Serie „Der Schwarm“, die von Hollywood-Produzent und „Game of Thrones“Macher Frank Doelger umgesetzt wurde, war für die Senkrechtstarterin die erste internationale Produktion, bei der sie dabei war. Ende 2025 wird das sechsteilige Mystery-Format „Das Haus“ mit ihr in einer der Hauptrollen in der ARD-Mediathek zu sehen sein. „Ich fühle mich jetzt in meinem Leben so frei wie noch nie, denn das Streben nach Selbstbestimmung begleitet mich schon immer“, erzählt die Aktrice. Guo wuchs zweisprachig auf. In Hollabrunn, wo sie lebte, waren sie „die einzige chinesische Familie weit und breit.“



In der Schule wurde Guo gemobbt – das Gefühl, nicht dazuzugehören, verfolgte sie lange Zeit. „Ich war laut, stur, rebellisch, und es war von Anfang an klar, dass ich das schwarze Schaf in der Familie bin“, erinnert sie sich an diese prägende Phase. Als Schülerin musste sie oft im Gasthaus ihrer Eltern mithelfen: „Ich bin ein klassisches Gastrokind. Aber ich wusste früh, dass ein anderer Weg für mich bestimmt ist.“ Vor der Kamera wollte sie stehen – ein Traum, der damals unerreichbar schien, da asiatische Vorbilder im deutschsprachigen Fernsehen kaum präsent waren. Und wie soll man von etwas träumen, das es (noch) gar nicht gibt?