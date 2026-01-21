Maria Theresia: Eine Frau im Zentrum der Macht

STARKE FRAUENFIGUREN. Annemieke van Dam, Annemarie Lauretta und Nienke Latten stehen in „Maria Theresia" zusammen auf der Bühne.©Nicole Viktorik
Mit „Maria Theresia" bringen die Vereinigten Bühnen Wien eine der mächtigsten Frauen der Geschichte auf die Bühne, erzählt von einem weiblichen Trio, das die Intrigen einer Ära neu inszeniert. Ein Blick hinter die Kulissen ...
- Welche neuen Erkenntnisse über weibliche Macht haben Sie durch Ihre Figur gewonnen?
- Viele Themen im Stück wirken erschreckend aktuell: Druck, Karriere, Mutterschaft, Erwartungen. Wo sehen Sie die größten Parallelen zu heute?
- Gibt es eine Frau aus der aktuellen Zeit, die Ihnen einfällt, wenn Sie an Ihre Figuren im Stück denken?
- Nienke, wie nähert man sich einer Frau an, die 16 Kinder hatte und gleichzeitig europäische Politik bestimmte?
- Ist Maria Theresia für Sie Inspiration oder Mahnung, welchen Preis man für Macht zahlen muss?
- Wenn Ihre Figur heute auf Sie blicken würden: Was würde sie an Ihnen bewundern, was kritisieren?
Der Mann des Jahres war eine Frau, heißt es in der zweiten Hälfte von „Maria Theresia“, und treffender lässt sich dieses neue Musical kaum zusammenfassen. Die Show, deren Weltpremiere im vergangenen Jahr in Wien gefeiert wurde, ist schon jetzt ein Publikumserfolg: kraftvoll, modern, unangepasst – und überraschend poppig inszeniert. „Maria Theresia“ erzählt die Geschichte einer Herrscherin, die sich in einer von Männern dominierten Welt nicht mit dem Platz im Schatten zufriedengab. Einer Frau, die Macht übernahm, Verantwortung trug und dabei Mutter von 16 Kindern war. Ihr Tag begann oft um vier Uhr früh, selbst beim Spazieren, heißt es, hatte sie einen tragbaren Klapptisch dabei, um arbeiten zu können. Sie führte die Schulpflicht für alle ein, reformierte die Armee, sorgte für ein einheitliches Steuer- und Rechtssystem.
Im Rahmen des WOMAN ELEVATE Circle durfte unsere Community einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen: Dinner hinter der Bühne, Talk mit den drei Hauptdarstellerinnen – und ehrliche Gespräche über weibliche Führung, Macht und Mutterschaft. Nienke Latten verkörpert Maria Theresia selbst, Annemieke van Dam steht als Madame Fuchs auf der Bühne – Erzieherin, Vertraute und politische Strategin –, und Annemarie Lauretta spielt Kaiserin Elisabeth Christine, die Mutter der späteren Herrscherin. Gemeinsam zeigen sie, was passiert, wenn weibliche Perspektiven ins Rampenlicht rücken – und warum die Themen dieses 18. Jahrhunderts erschreckend zeitlos sind.