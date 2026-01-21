Maria Theresia: Eine Frau im Zentrum der Macht

Der Mann des Jahres war eine Frau, heißt es in der zweiten Hälfte von „Maria Theresia“, und treffender lässt sich dieses neue Musical kaum zusammenfassen. Die Show, deren Weltpremiere im vergangenen Jahr in Wien gefeiert wurde, ist schon jetzt ein Publikumserfolg: kraftvoll, modern, unangepasst – und überraschend poppig inszeniert. „Maria Theresia“ erzählt die Geschichte einer Herrscherin, die sich in einer von Männern dominierten Welt nicht mit dem Platz im Schatten zufriedengab. Einer Frau, die Macht übernahm, Verantwortung trug und dabei Mutter von 16 Kindern war. Ihr Tag begann oft um vier Uhr früh, selbst beim Spazieren, heißt es, hatte sie einen tragbaren Klapptisch dabei, um arbeiten zu können. Sie führte die Schulpflicht für alle ein, reformierte die Armee, sorgte für ein einheitliches Steuer- und Rechtssystem.

Im Rahmen des WOMAN ELEVATE Circle durfte unsere Community einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen: Dinner hinter der Bühne, Talk mit den drei Hauptdarstellerinnen – und ehrliche Gespräche über weibliche Führung, Macht und Mutterschaft. Nienke Latten verkörpert Maria Theresia selbst, Annemieke van Dam steht als Madame Fuchs auf der Bühne – Erzieherin, Vertraute und politische Strategin –, und Annemarie Lauretta spielt Kaiserin Elisabeth Christine, die Mutter der späteren Herrscherin. Gemeinsam zeigen sie, was passiert, wenn weibliche Perspektiven ins Rampenlicht rücken – und warum die Themen dieses 18. Jahrhunderts erschreckend zeitlos sind.