Luca Bonamore: Vom Technoclub ins Theater

In seiner Arbeit verarbeitet der Tänzer vor allem persönliche Erfahrungen. Kein Stück ist für ihn je abgeschlossen oder fertig im herkömmlichen Sinn. Auch das Scheitern begreift der 28-Jährige als fixen Bestandteil seiner künstlerischen Praxis. „Es mag zwar kitschig klingen, ist aber wahr. Ohne Scheitern gibt es keine Weiterentwicklung. Man versucht und scheitert so oft, bis man auf etwas stößt, das sich am wenigsten nach Scheitern anfühlt.“ Es geht ihm darum, einen Dialog zu starten, einen gemeinsamen Diskurs und ein Nachdenken. „Tanz kann ein Ort sein, an dem gesellschaftliche Themen sichtbar und in Bewegung gebracht werden. Er kann Gegenpositionen aufzeigen und auf Missstände hinweisen“, erzählt der Tänzer, der zuletzt als Werbebotschafter der neuen Vöslauer-Kampagne gebucht wurde. „Ich möchte queere Geschichten erzählen. Mich interessiert der Akt des Zusammenkommens von Menschen, die Annäherungen und ihre Kommunikation, beschreibt er den aktuellen Fokus seiner Arbeit. Eine Bühne zu bekommen, ist für den Künstler mit viel Verantwortung verbunden. „Alles ist politisch. Daher ist es wichtig, eine klare und transparente Position einzunehmen und diese auch zu vertreten“, erklärt Luca Bonamore seine Mission. Es ist ihm ein Anliegen, sich für andere starkzumachen, deren Stimmen durch politische Regression zum Schweigen gebracht werden. „Queerness ist ein Teil unserer Gesellschaft und unserer Lebensrealitäten – und damit auch untrennbar mit Kunst und Bühne verbunden. Präsenz ist für mich eine Form von Solidarität und Widerstand“, sagt Bonamore abschließend.



