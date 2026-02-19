Diese Frauen mischen die Beauty-Branche auf

Sie machte den begehrten „French Chic“ in den USA populär. Die in Frankreich geborene Violette Serrat arbeitet als Make-up-Artist in New York und gilt spätestens seit dem Launch ihrer Marke Violette_FR, die vor allem für ihre mühelosen und praktischen Multi-Purpose-Produkte bekannt ist, als Pionierin für „Clean & Simple Beauty“.

EVOLUTION. Seit ihrem 19. Lebensjahr kreiert die 42-Jährige Looks für Magazine, Modehäuser und Kosmetikunternehmen. Nach einer Station als „Global Beauty Director“ bei Estée Lauder gründete sie 2021 ihre eigene Kosmetikmarke. Seit 2022 ist sie außerdem „Creative Director of Make-up“ bei Guerlain. Bekannt ist sie heute nicht nur für innovative Produkte und Ideen, sondern auch dafür, dass sie zeigen möchte, dass jede Person, unabhängig von allen Normen, auf ihre eigene Weise schön ist.

ERFOLGSGESCHICHTE. Das zeigt sich sowohl in Serrats Formulierungen (die Produkte sind total einfach in der Anwendung sowie clean, vegan, tierversuchsfrei und nachhaltig verpackt) als auch in ihrer Beauty-Philosophie. Besonders auf Instagram setzt sie sich dafür ein, dass wir unsere Imperfektionen sowie unsere natürliche Schönheit akzeptieren und feiern, ganz wie ihre französischen Kolleginnen eben. „Meiner Meinung nach benutzen wir Beauty-Produkte leider viel zu häufig, um uns selbst zu beschönigen und zu perfektionieren“, so Make-up-Artist Serrat gegenüber welt.de. Ihr Appell: „Ältere Frauen müssen sichtbarer werden! Models verlassen das Business, wenn sie Falten bekommen, und kommen vielleicht wieder, wenn sie komplett graue Haare haben. Dazwischen gibt es nichts. Und das werden wir ändern.“