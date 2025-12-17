Noch exklusiver, noch luxuriöser: Das war der WOMAN Salon Privé 2025

Die Besucher:innen hatten die Möglichkeit, in gleich zwei hochkarätigen Workshops Skincare- und Make-up-Produkte hautnah zu erleben und auszuprobieren. Von verwöhnenden Pflegeritualen bis hin zu Make-up-Looks aus Profihand wurde den Teilnehmer:innen ein einzigartiges Erlebnis geboten, wie es sonst nur Celebrities erfahren. Ergänzt wurde das Programm durch den Walk of Brands, der sich über das Palais erstreckte: Zahlreiche Brands präsentierten ihre Highlights und boten individuelle Beratung. So konnten Gäste nicht nur Neuheiten entdecken, sondern auch persönliche Favoriten finden - von luxuriöser Beauty über stilvolle Fashion bis zu Exquisitem aus Tourismus und der Automobilbranche.