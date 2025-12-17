Noch exklusiver, noch luxuriöser: Das war der WOMAN Salon Privé 2025

Bereits zum sechsten Mal feierte der WOMAN Salon Privé alles Schöne. High-End-Marken aus Beauty, Fashion und Lifestyle luden gemeinsam mit WOMAN die Besucher:innen ein, in eine Welt des Luxus einzutauchen.
WOMAN erobert Wiens exklusivsten Herrenclub
Die prunkvollen Räumlichkeiten des Wiener Rennvereins, eines exklusiven Herrenclubs im Palais Esterházy, sind üblicherweise nur seinen Mitgliedern vorbehalten. Am 14. und 15. November 2025 verwandelte WOMAN das versteckte Palais in eine luxuriöse Erlebniswelt, in der rund 500 Gäste an zwei Tagen alles Schöne zelebrierten. Zwischen Stuck, Samt und historischem Glanz wurde das Palais zur Bühne für eine kuratierte Luxury-Welt aus Beauty, Fashion und Lifestyle - stilvoll inszeniert, persönlich erlebbar und vollkommen einzigartig.
Heuer erstrahlte das Event in einem neuen Konzept, das noch mehr Exklusivität versprach: kleiner, intimer und bewusst limitiert - mit dem klaren Anspruch, Qualität vor Quantität zu stellen. Der Erfolg zeigte sich schon im Vorfeld: Der WOMAN Salon Privé 2025 war nach nur rund vier Wochen ausverkauft, zwei Monate vor dem Event.
Workshops, Walk of Brands und ein Wochenende für alle Sinne
Die Besucher:innen hatten die Möglichkeit, in gleich zwei hochkarätigen Workshops Skincare- und Make-up-Produkte hautnah zu erleben und auszuprobieren. Von verwöhnenden Pflegeritualen bis hin zu Make-up-Looks aus Profihand wurde den Teilnehmer:innen ein einzigartiges Erlebnis geboten, wie es sonst nur Celebrities erfahren. Ergänzt wurde das Programm durch den Walk of Brands, der sich über das Palais erstreckte: Zahlreiche Brands präsentierten ihre Highlights und boten individuelle Beratung. So konnten Gäste nicht nur Neuheiten entdecken, sondern auch persönliche Favoriten finden - von luxuriöser Beauty über stilvolle Fashion bis zu Exquisitem aus Tourismus und der Automobilbranche.
Feinste Kulinarik, ausgewählte Getränke und exzellenter Service rundeten das Paket ab - sowie eine hochwertige Goodie Box für alle Besucher:innen als Erinnerung an ein Wochenende voller Inspiration, Genuss und luxuriöser Momente, die noch lange nachklingen werden.
Der WOMAN Salon Privé 2025 hat erneut gezeigt, wie sehr exklusive, authentische Markenerlebnisse begeistern - und macht schon jetzt Lust auf das nächste Jahr. Wer dabei war, nahm Inspiration, neue Lieblingsprodukte und das Gefühl mit, Teil eines außergewöhnlichen Luxury-Wochenendes gewesen zu sein. Wir bedanken uns bei allen Partner:innen und Besucher:innen, die das Event so besonders gemacht haben, und arbeiten schon am WOMAN Salon Privé 2026!