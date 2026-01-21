Jetzt wird‘s persönlich: Hyperpersonalisierung in der Beauty-Branche

Ein perfekter Teint, sanft gerötete Wangen, (unechte) Sommersprossen, etwas Gloss auf den Lippen. Dazu Bombshell-Locken à la Victoria’s Secret. „Die sehen ja alle gleich aus“, wird über das Aussehen von weiblichen Promis und Influencerinnen auf deren Instagram-Seiten gerne kommentiert. Dieser einheitliche Look (auch „Clean Girl-Ästhetik“ genannt) wird in letzter Zeit stark kritisiert. Allerdings nicht nur aufgrund der Eintönigkeit, sondern als unerreichbares und teilweise ausgrenzendes Schönheitsideal. Sei es wegen des Hauttyps, der Haarlänge, der Haarstruktur oder anderer Kriterien – der Look steht für Schönheitsideale, die nicht unbedingt realistisch sind. Daher fordern immer mehr User:innen mehr Beauty-Individualismus. Und das sowohl bei Make-up-Trends als auch bei Themen rund um Hautgesundheit. Denn auch für Letzteres scheint in den sozialen Medien oft ein unreflektiertes „One-size-fits-all“-Prinzip zu gelten.