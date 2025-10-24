Lilløy Lindenberg: Norwegens verstecktes Inselhotel

Hier auf der Privatinsel Midtøy, eine kurze Bootsfahrt von der Insel Herdla entfernt, ticken die Uhren langsamer. Nur zwei Häuser stehen auf dem rund 8,5 Hektar großen Eiland: ein 162 Quadratmeter großes Cottage und ein 54 Quadratmeter großes Bootshaus. Drumherum nichts als Natur. Ein Ort, so abgeschieden wie besonders – und einer, der den Traum vom Inselurlaub Wirklichkeit werden lässt: Seit Anfang des Jahres empfängt das verwunschene, geschichtsträchtige Eiland – einst Heimat mehrerer Familien und während des Zweiten Weltkrieges Zufluchtsort für russische Gefangene, die von den Insulaner:innen liebevoll versorgt wurden – wieder Gäste im Hotel Lilløy („kleine Insel“, Anm.).

Dafür musste das alte, typische Westküstenhaus wieder mit neuem Leben gefüllt werden: Heute begegnet man hier Räumen, die ihre ursprüngliche Schlichtheit, Klarheit bewahrt haben, zugleich aber behutsam ins Heute übersetzt wurden – dank warmer Hölzer, weicher Stoffe und handgefertigter Details, die die Natur ins Innere holen. „Es ist ein bewusst unvollkommener Ort, der sich wie ein Zuhause anfühlt, nicht wie ein Hotel“, erzählt das mit der Umgestaltung beauftragte Designduo „Vera & Kyte“ (Vera Kleppe & Åshild Kyte, Anm.) mit Sitz in Bergen über das Getaway.