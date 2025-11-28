Remote? Ready! Diese Städte werden zu Hotspots

Im ikonischen Fosbury & Sons Boitsfort (Bild), einem ehemaligen Betonbau aus den 70ern, zeigt Brüssel, wie Wandel aussehen kann. Wo einst Versicherungsakten lagen, arbeiten heute Kreative, Start-ups und digitale Nomad:innen Seite an Seite. Das Gebäude ist Sinnbild einer Stadt im Aufbruch: In Brüssel entsteht längst mehr als Politik und Bürokratie – es ist eine lebendige Mischung aus Design, Innovation und Austausch. Noch gilt die Stadt als Underdog der Remote-Szene, doch genau das macht ihren Reiz aus. Die zentrale Lage (Paris, Amsterdam oder London sind nur wenige Stunden entfernt), das kosmopolitische Umfeld und eine wachsende Zahl an Design-Coworking-Spaces machen die Hauptstadt zu einem spannenden neuen Hub für digitales Arbeiten.