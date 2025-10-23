Vilnius: Die Öko-Haupstadt

Die Jury lobte die „klare Vision, den Mut, Neues zu wagen – mit einem realistischen, bodenständigen Ansatz“. Passend dazu ist das heurige Motto: „Vilnius – the greenest city in the making“. Die Zahlen beeindrucken: 61 Prozent der Fläche sind grün, 95 Prozent der Bewohner:innen leben höchstens 300 Meter von einem Park entfernt. 140 Kilometer Radwege, 1.500 Kilometer Wanderpfade, 297 neue Elektrobusse machen den Alltag klimafreundlicher. Der Plastikverbrauch sank binnen eines Jahres auf ein Fünftel, 92 Prozent der Pfandflaschen werden recycelt.



Doch Nachhaltigkeit bedeutet in Vilnius mehr als Zahlen. Es geht um Lebensqualität. Mit einer Bürger-App gestalten Einwohner:innen die Stadt aktiv mit, sie pflanzen Bäume, teilen Ideen. Dass Litauens Jugend unter 30 jüngst zur „glücklichsten der Welt“ gekürt wurde, ist kein Zufall: Ein grünes Umfeld macht Städte schöner und Menschen zufriedener.

Vilnius ist aber auch eine Stadt der Neuanfänge. 1990 erklärte das ehemalige Großfürstentum Litauen, unter russischer und sowjetischer Herrschaft stehend, friedlich seine Unabhängigkeit. Heute blickt Vilnius voller Enthusiasmus nach vorn. „Hier treffen 700 Jahre Geschichte auf innovative Zukunftsvisionen“, erzählt Denise Snieguolė Wachter (unten), Food-Expertin des Stern und Autorin des Kochbuchs „Vilnius“. Diese Geschichte spürt man auf dem Teller. „Die litauische Küche ist wie kulinarischer Jazz, die Einflüsse stammen aus der Vergangenheit, werden aber heute neu arrangiert“, meint die Halblitauerin (ihre Mutter ist Litauerin, Anm.). So zeigt sich Kulinarik, die Altes bewahrt und zugleich Neues wagt (siehe Tipps unten).



Und dann wäre da noch das viele Grün: „Es ist die perfekte Balance zwischen urbanem Leben und Natur. Der Botanische- und der Bernhardiner-Garten, Spaziergänge entlang der Vilnia oder die Kirschblütenbäume im Sakura Park, man spürt die Ruhe mitten in der Stadt.“ Vilnius macht vor, wie sich Nachhaltigkeit, Geschichte und Zukunftsgeist verbinden lassen. „Es ist eine Stadt, die einen umarmt wie meine Bobutė (Oma, Anm.) und einen nie wieder loslässt“, schwärmt Wachter. Noch bleibt Zeit, die Green Capital hautnah zu erleben – bevor 2026 Guimarães in Portugal die Krone übernimmt.