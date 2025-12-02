Der Schweizer Private Chef Ralph Schelling kocht Essen ohne Attitüde

Dass jemand, der so zwischen Welten pendelt, sein erstes Kochbuch „Simple is Best“ nennt, wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch. Doch bei Ralph Schelling ergibt genau das Sinn. „Ich bin ganz einfach aufgewachsen“, sagt er. „Trotzdem mag ich die Welt, in der ich heute arbeite. Ich fühle mich nicht fehl am Platz. Ich mache das mit Leidenschaft, es ist genau mein Ding.“

Er kocht für Menschen, die viel gesehen, viel erlebt – und viel gegessen haben. Und vielleicht genau deshalb nach etwas anderem suchen. „Diese Menschen sehnen sich nach Emotionen und nach Gerichten, die etwas in ihnen auslösen“, weiß er. „Und sie sind eigentlich viel normaler, als man sich das vorstellt.“ Sie buchen ihn wegen seiner Ungekünsteltheit und weil ihm Geschmack wichtiger ist als eine makellose Inszenierung.

Schelling weiß, wovon er spricht. Er hat in einigen der besten Küchen der Welt gearbeitet: bei Andreas Caminada im Schweizer Schloss Schauenstein, in Ferran Adriàs El Bulli nördlich von Barcelona oder im RyuGin in Tokio. Irgendwann hatte er genug davon, „irgendwelche Amuse-bouches zu servieren, bei denen man nach dem zweiten nicht mehr weiß, was man isst“. Heute will er Gerichte kreieren, die in Erinnerung bleiben, so wie es sich auch seine Gäste wünschen. „Ich habe mich von dieser klassischen Sterneküche völlig losgelöst“, erklärt er und ergänzt: „Ich glaube, selbst Gastro-Kritiker:innen vermissen manchmal authentisches Essen.“