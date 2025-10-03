Thomas Straker: Der Mann, der Butter zum It-Piece machte

Der heimliche Star in Thomas Strakers Gerichten ist weder Fleisch noch Fisch, sondern Butter. Viel Butter. Für den britischen Koch ist sie mehr als ein Grundnahrungsmittel, sie ist Seelenfutter und wurde zu seinem Markenzeichen.

Gerade einmal 900 Menschen folgten Straker 2020 auf TikTok. Dann kam sein erstes Video: drei Schüsseln, drei Sorten Butter, die er mit einer Mischung aus Genuss und rock’n’rolliger Lässigkeit in die Kamera wirbelte. Keine halbe Stunde später hatte der Clip zwei Millionen Aufrufe. Zehn Millionen Klicks gab es für seine Hühnerhaut-Butter, 20 für seine verbrannte Butter. Über Nacht wurde der Koch mit den strubbeligen, blond gefärbten Haaren mit seiner „All Things Butter“-Serie zum Star.