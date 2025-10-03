Thomas Straker: Der Mann, der Butter zum It-Piece machte

Bei Thomas Straker spielt Butter meist die Hauptrolle. Auf Social Media erreichte der britische Koch damit Kultstatus. Jetzt feiert er sein Rezeptbuch-Debüt mit genialen, unkomplizierten Gerichten rund um Butter und mehr.
Der heimliche Star in Thomas Strakers Gerichten ist weder Fleisch noch Fisch, sondern Butter. Viel Butter. Für den britischen Koch ist sie mehr als ein Grundnahrungsmittel, sie ist Seelenfutter und wurde zu seinem Markenzeichen.
Gerade einmal 900 Menschen folgten Straker 2020 auf TikTok. Dann kam sein erstes Video: drei Schüsseln, drei Sorten Butter, die er mit einer Mischung aus Genuss und rock’n’rolliger Lässigkeit in die Kamera wirbelte. Keine halbe Stunde später hatte der Clip zwei Millionen Aufrufe. Zehn Millionen Klicks gab es für seine Hühnerhaut-Butter, 20 für seine verbrannte Butter. Über Nacht wurde der Koch mit den strubbeligen, blond gefärbten Haaren mit seiner „All Things Butter“-Serie zum Star.
Streichzug
„Butter war für mich schon immer ein Lebenselixier, sei es in Form eines dekadent butterweichen Rühreis oder eines Stücks frisch gebackenen Sauerteigbrots, dick mit kalter, gesalzener Butter bestrichen. Da geht mir einfach das Herz auf“, schreibt der charmante Brite jetzt in seinem ersten Kochbuch. Doch gesalzen ist im Hause Straker längst nicht mehr genug: Algen, Knochenmark, Sardellen, Miso, erlaubt ist, was schmeckt. Für ihn ist Butter nicht einfach Fett, sie ist Trägerin von Geschmack, Textur, Tiefe. Und seine Bühne für Kreativität.
Einfach & ehrlich
Unkompliziert, aber voller Charakter, so lässt sich Strakers Kochstil beschreiben. Auch bei den Gerichten, die er seit 2022 in seinem Londoner Restaurant serviert. Denn ja, der 35-Jährige kann weit mehr als Butter: Pan con Tomate, Artischockensalat, Paccheri mit Bärlauchpesto, Hummer-Sandwich. Der einstige The Dorchester-Koch (Luxushotel im Londoner Stadtteil Mayfair mit Michelin-Restaurant, Anm.) serviert genau das, was man von ihm erwartet: schnörkelloses, unfassbar gutes Essen oder einfach „unverschämt leckeres Essen“, wie Straker selbst sagt.
In „Rezepte, die du lieben wirst“ (siehe unten) zeigt er nun eine handverlesene Auswahl an Butterrezepten und Lieblingsgerichten – nicht abgehoben, sondern nahbar. Mit einer Gemeinsamkeit: Sie laden zum Ausprobieren ein und gelingen ohne Chichi. Und ja, bei den meisten seiner Kreationen gilt: Die Butter ist oft nicht nur das Erste in der Pfanne, sondern auch das Letzte. Denn eines ist immer geblieben: die Liebe zur Butter. Wir haben auf der nächsten Seite drei seiner exquisiten Varianten ...
Rezepte
Braune Chili-Butter (Bild 1. Reihe, Nr. 2)
Zutaten
4 Stück rote Chilischoten
250 g weiche Butter, gewürfelt
1 Stück Knoblauchzehe, zerdrückt
1 TL Chiliflocken
1 Stück unbehandelte Zitrone (davon fein abgeriebene Schale und Saft von 1/2–1 Zitrone)
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer (10 Umdrehungen)
Meersalzflocken
Zubereitung
Zuerst Chilischoten rösten – entweder über einer offenen Flamme oder in einer heißen Bratpfanne (dabei regelmäßig wenden, bis sie rundum schwarz sind!). Abkühlen lassen, dann den Großteil der Schale abziehen. Ein wenig für den Geschmack übrig lassen. Schoten entstielen und mit den restlichen Zutaten (außer Zitronensaft) in einen Mixer geben. Alles gut pürieren. Nach Belieben salzen, pfeffern und Zitronensaft hinzufügen. Tipp: Verleiht besonders Röstgemüse einen Extrakick!
Miso-Butter (Bild 2. Reihe, Nr. 2)
Zutaten
250 g weiche Butter, gewürfelt
3 EL weiße Misopaste
1 EL helle Sojasauce
1 EL Honig
1 Stück Limette (Saft v. 1/2–1 Limette)
Meersalzflocken
Zubereitung
Butter, Miso, Soja, Honig und eine Hälfte des Limettensafts in einen Mixer geben und vermengen. Nach Geschmack mit Salz und dem restlichen Limettensaft abschmecken. Tipp: Die Miso-Butter liefert eine kräftige Umami-Note und passt hervorragend zu gegrilltem Spitzkohl.
Aalgen-Butter (Bild 2. Reihe, Nr. 3)
Zutaten
1 Stück Nori-Algenblätter
250 g weiche Butter, gewürfelt
1 Stück Zitrone (Saft v. Zitrone)
Meersalzflocken
Zubereitung
Zuerst die Noriblätter einige Sekunden lang über eine offene Flamme halten, um sie zu rösten und ihre Öle freizusetzen (dabei ändern sie leicht ihre Farbe). Butter, Noriblätter, Zitronensaft in einen Mixer geben, alles durchmixen und salzen. Tipp: Passt zu Spargel oder anderem grünen Gemüse, aber auch zu gekochtem Weißfisch.