Exklusives Launch-Event: Serum-Power für den ganzen Körper

Am 19. Jänner wurde Hautpflege neu gedacht: Gemeinsam mit Dove realisierte WOMAN einen exklusiven Launch, der zeigte, wie viel Serum-Power in moderner Körperpflege steckt.
Im stilvollen Rahmen des Hotel SO/ Vienna standen die neuen Dove Body Seren im Mittelpunkt – Bodylotions mit hochwirksamen Inhaltsstoffen, die man sonst aus der Gesichtspflege kennt.
Ein echtes Highlight war der inspirierende Talk rund um Hautpflege mit unserer WOMAN-Chefredakteurin Melanie Zingl und Dr. Kaan Harmankaya, Facharzt für Dermatologie und Venerologie, der im Anschluss auch für individuelle Hautberatungen sowie persönliche Produktempfehlungen zur Verfügung stand.
Die zentrale Botschaft des Abends: Schenken wir unserem Körper die gleiche Aufmerksamkeit wie unserem Gesicht. Genau das wurde für Leserinnen und Influencer:innen erlebbar gemacht – mit Produkt-Insights, persönlichen Gesprächen und einem Pflegekonzept, das sichtbar tiefer wirkt.
Für ein besonderes persönliches Highlight sorgten liebevoll gestaltete Beauty Bags von Dove, die direkt vor Ort mit den individuellen Initialen der Gäste bestickt wurden – ein Detail, das den Abend genauso exklusiv machte wie das innovative Pflegekonzept selbst.
Entwickelt gemeinsam mit Dermatolog:innen, kombinieren die Seren intensive Feuchtigkeit mit aktiven Wirkstoffen wie Niacinamid oder Retinol. Das Ergebnis: glattere, strahlendere Haut und bis zu 72 Stunden Pflegewirkung – für ein Gefühl, als würde die Haut von innen heraus aufblühen.