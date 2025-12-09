Logo

Body trifft SERUM-POWER

In Kooperation mit Dove
Dove Produkte

©Dove
Hochwirksame Inhaltsstoffe wie Niacinamid und Retinol jetzt auch für die Körperpflege.

Manchmal braucht die Haut einfach mehr – mehr Pflege, mehr Zuwendung, mehr Wirkung. Genau hier setzen die neuen „Dove Body Seren“ an. Sie bringen echte Serum-Power auf den ganzen Körper und verbinden erstmals das Know-how aus der Gesichtspflege mit einer Körperpflege, die spürbar tiefer wirkt. Gemeinsam mit Dermatolog:innen entwickelt, sind sie darauf ausgelegt, die Haut nicht nur zu verwöhnen, sondern sichtbar zu verbessern.

Mit hochwirksamen Inhaltsstoffen wie Niacinamid oder Retinol wirken die Seren weit über klassische Feuchtigkeitspflege hinaus. Sie unterstützen die Haut dabei, sich zu erneuern, schenken ihr ein glatteres, strahlenderes Erscheinungsbild und versorgen sie bis zu 72 Stunden lang intensiv mit Feuchtigkeit – für ein Gefühl, als würde die Haut von innen heraus aufblühen.

Ob trockene, empfindliche, unebene oder reifere Haut: Fünf Varianten und ein vielseitiges 4-in-1-Serumkonzentrat sorgen dafür, dass jede Haut genau das bekommt, was sie braucht. Ein Pflegeerlebnis, das man nicht nur sieht, sondern vor allem fühlt.

Frau mit Dove Produkt

 © Dove

