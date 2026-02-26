Frühlingsgefühle? Komm ans Mehr!

Wenn der Frühling und Ihre eigene Natur langsam wieder erwacht, lockt die St. Martins Therme & Lodge im schönsten Winkel Österreichs zum Kraft & Energie tanken und Glücksmomente sammeln.
Eingebettet in die pannonische Steppenlandschaft und umgeben von purer Natürlichkeit ist es in der St. Martins Therme & Lodge die Natur, die zum Kraftplatz wird. Abenteuer & Rückzug sind in der Lodge der VAMED Vitality World nicht nur leere Worte. Vielmehr sind Seewinkel Safaris, Luxus-Auszeit & Thermenerlebnisse eins. Die St. Martins Therme & Lodge liegt dort, wo die Natur Entspannung lehrt, wo sie Kraft gibt und den Alltag ganz einfach vergessen lässt.
Luxus Natur ganz nah
Die „heiße Quelle Pannoniens“ auf 2.000 m² Wasserfläche sorgt mit vielen Rückzugsoasen für ein sofortiges Abschalten vom Rhythmus der Natur inspiriert. Der 8 ha große Badesee, kristallklares Wasser, beste Wasserqualität, viele Sonnenstunden und ein schier endlos weiter Horizont – das sind die Zutaten für ein Südsee-Inselparadies, wie es nur an einem Ort zu finden ist. Hier wird Auszeit & Ausblick mit allen Sinnen erlebt, wenn See auf Spa trifft - auf besonders imposante Art & Weise. Ankommen im 4* Superior-Resort bedeutet die Natur mit allen Sinnen zu genießen und zu sich selbst zu finden. Ruhe finden, Natur spüren – das ist Detox für die Seele. Nicht nur für uns Menschen ist jetzt die Zeit des „Erneuerns“ und „Aktivierens“. Die St. Martins Therme & Lodge zeigt mit je einer Exkursion nach innen & außen wie Sie den Frühling persönlich willkommen heißen und wieder bewusster und achtsamer mit sich selbst umgehen. Nur wer sich wohlfühlt, stärkt das eigene Ich.
Von der Natur inspiriert: Seewinkel-Safaris
In der St. Martins Therme & Lodge müssen Sie das Abenteuer nicht suchen, es wird Sie finden. Von der 1. Lodge Mitteleuropas aus lässt 365 Tage im Jahr Faszinierendes entdecken. Dass die „Serengeti Österreichs“ an der Haustüre von St. Martins beginnt, ist nicht nur ein Anreiz für Natursuchende. Die St. Martins Therme & Lodge ist mittlerweile weit mehr als Luxus-Thermenresort. Sie ist zu einem der schönsten Rückzugsorte für Naturliebhaber*innen, Erholungssuchende aber auch an tiergestützter Arbeit interessierter Gäste geworden.
Naturtalenten begegnen
Unser landwirtschaftlicher Betrieb – das Gut St. Martins – bietet einen ganzheitlichen Erlebniswert. Wir halten alte Haustierrassen, betreiben Flächenmanagement und neben dem intensiven Tierkontakt werden auch grundlegende landwirtschaftliche Tätigkeiten in die Programme miteinbezogen. So schaffen wir Lebensräume für Artenvielfalt und die Voraussetzung für unser eigentliches „Ab Hof“-Angebot: Ihre tiefenentspannte Auszeit. Damit sind wir wahrscheinlich die erste und einzige Therme der Welt, die auch ein echter Bauernhof ist.
Im Einklang mit der Natur wird in der Region Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel der Stress fröhlich „weggezwitschert“. Folgen Sie der Melodie der Natur… Wohin diese Sie lockt? In den schönsten Winkel Österreichs, wo - in Österreichs einziger See-Therme - die Grenze zwischen Himmel & Erde zu verschwimmen scheint.