Jetzt teilnehmen: SILHOUETTE X WOMAN Eye on Empowerment!

Wir feiern die Woche des Weltfrauentags mit neuen Perspektiven: Ein Abend mit inspirierenden Menschen, feinem Food & Drinks – und Beauty-Know-how von Sisley Paris. Entdecken Sie neue Make-up-Techniken für Ihre persönliche Routine.
Wir laden Sie herzlich ein, das einzigartige SILHOUETTE X WOMAN Atelier zu besuchen und mit uns Empowerment, Community und neue Skills zu feiern.
WO: HOUSE OF SILHOUETTE, Herrengasse 1–3, 1010 Wien
WANN: Donnerstag, 5. März 2026 | 17:00–21:00 Uhr
Das SILHOUETTE X WOMAN Atelier bringt Menschen zusammen, die sich gegenseitig inspirieren und stärken. Ein kleiner Ausblick darauf, was Sie bei uns erwartet:
Entspannte Afterwork-Atmosphäre mit DJ, Drinks & Food
Sisley Paris Masterclasses
Austausch, neue Blickwinkel und echte Community-Momente
Die Masterclasses werden von einer Make-up-Expertin von Sisley Paris geleitet. Erleben Sie exklusive Tipps, Inspiration und professionelle Techniken für Ihre individuelle Beauty-Routine.
Masterclass – Make-up mit Brille: Hier dreht sich alles um Tipps & Techniken rund ums Thema Make-up mit Brille. Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Brillenform zu Ihnen passt, oder wie Sie Ihre Augen hinter der Brille größer oder kleiner wirken lassen können? Möchten Sie wissen, was Brillenträgerinnen in Hinblick auf Farben und Linien beachten sollten? Dann ist diese Masterclass genau das Richtige für Sie.
Wichtig: Die Masterclass findet in ausgewählten Slots statt, um allen Teilnehmerinnen die Möglichkeit zu geben, die Techniken von Sisley kennenzulernen. Alle Gewinnerinnen erhalten rechtzeitig die Informationen zur Anmeldung, zu den verfügbaren Zeitfenstern. Für alle Gewinnerinnen ist ausreichend Platz vorhanden.
Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns den Austausch, neue Blickwinkel und unvergessliche Momente der Gemeinschaft und nehmen Sie frische Impulse (und einen extra Glow) mit nach Hause!
SILHOUETTE X WOMAN
📍HOUSE OF SILHOUETTE, Herrengasse 1–3, 1010 Wien
⏰ 5. März ab 17:00–21:00 Uhr
Anmeldeschluss: 15.02.2026