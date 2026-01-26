Jetzt teilnehmen: SILHOUETTE X WOMAN Eye on Empowerment!

Masterclass – Make-up mit Brille: Hier dreht sich alles um Tipps & Techniken rund ums Thema Make-up mit Brille. Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Brillenform zu Ihnen passt, oder wie Sie Ihre Augen hinter der Brille größer oder kleiner wirken lassen können? Möchten Sie wissen, was Brillenträgerinnen in Hinblick auf Farben und Linien beachten sollten? Dann ist diese Masterclass genau das Richtige für Sie.