Logo

WOMAN Adventkalender Tag 10: Sushiplatte gewinnen & Genuss erleben

Subressort
Adventkalender
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
©eathappy
  1. home
  2. Aktionen
  3. Adventkalender

Im WOMAN-Adventskalender wartet ein himmlischer Genuss auf Sie: Wir verlosen 5x unsere frisch und handgemachte „Stairway to Heaven“ Sushi-Platte in Restaurantqualität – gefüllt mit Makis, California Rolls und zarten Nigiris.

Perfekt für Feiern, Meetings oder für einen ganz besonderen Genussmoment zuhause. Abholung nach vorheriger Terminvereinbarung im Supermarkt deiner Wahl in ganz Österreich. 🎄🍣✨

Kein Türchen mehr verpassen - von 1. bis 24. Dezember bekommen Sie von uns jeden Tag Weihnachtspost per E-Mail. Melden Sie sich gleich für unseren Newsletter an.

Einsendeschluss: 10.12.2025, 23:59 Uhr

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen