WOMAN Adventkalender Tag 10: Sushiplatte gewinnen & Genuss erleben

Im WOMAN-Adventskalender wartet ein himmlischer Genuss auf Sie: Wir verlosen 5x unsere frisch und handgemachte „Stairway to Heaven“ Sushi-Platte in Restaurantqualität – gefüllt mit Makis, California Rolls und zarten Nigiris.
Perfekt für Feiern, Meetings oder für einen ganz besonderen Genussmoment zuhause. Abholung nach vorheriger Terminvereinbarung im Supermarkt deiner Wahl in ganz Österreich. 🎄🍣✨
Einsendeschluss: 10.12.2025, 23:59 Uhr