WOMAN Adventkalender Tag 15: Advent, Advent – OFENFRISCHES GEBÄCK KOMMT INS HAUS

Adventkalender
©Resch&Frisch
Gebäck gibt’s bei uns daheim immer frisch gebacken.

Bei Resch&Frisch Brot, Gebäck, süße Köstlichkeiten und Snacks online oder telefonisch bestellen und kinderleicht nach Bedarf fertig backen – für Genuss wie frisch aus der Backstube.

Jetzt Resch&Frisch Starterpaket gewinnen:

  • Resch&Frisch Backofen

  • Gebäck nach Wahl im Wert von 30 €

  • Praktisches Zubehör

Einsendeschluss: 15.12.2025, 23:59 Uhr

