WOMAN Adventkalender Tag 9: Gewinnen Sie ein Natural Tanning Elegance Set

©BEAUNITED GmbH
Entdecken Sie, was diese holländische Luxusmarke und Marktführer im Bereich Natural Tanning zu bieten hat.
Lassen Sie sich überraschen vom High-End-Geschenksset, bestehend aus der luxuriösen Tasche mit Bräunungsspray, Aktivkohle-Peeling, Handschuh, sowie Pinsel zum Auftragen. Dieses Set enthält alles was Sie benötigen, um das ganze Jahr über einen natürlichen gebräunten Teint zu erhalten.
Kein Türchen mehr verpassen - von 1. bis 24. Dezember bekommen Sie von uns jeden Tag Weihnachtspost per E-Mail. Melden Sie sich gleich für unseren Newsletter an.
Einsendeschluss: 09.12.2025, 23:59 Uhr