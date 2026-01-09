Anita Frauwallner: Erfolg mit Probiotika und Darmgesundheit

Was heute wie eine Erfolgsgeschichte aus dem Bilderbuch klingt, begann mit einem schweren Schicksalsschlag. Lange, bevor Anita Frauwallner die „Darm-Pionierin“ wurde, führte sie mit ihrem Ehemann eine Apotheke in Graz. Als er schwer krank wurde, war sie seine wichtigste Stütze. „Mein Mann erkrankte schon in jungen Jahren an einer chronischen Darmentzündung. Eine alte Krankenschwester meinte damals bei der Koloskopie zu mir, sie habe in 50 Jahren nie gesehen, dass Medikamente in so einem Fall geholfen hätten. Aber sie gab mir den Rat, dass die Ernährung ein Hebel sein könnte. Also habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen und sogar Ernährungsmedizin zu studieren“, erinnert sie sich an die herausfordernde Zeit. „Nach einer Ernährungsumstellung ging es ihm besser, aber leider wurde nach zehn Jahren Dickdarmkrebs bei ihm festgestellt, zwei Jahre später ist er daran gestorben.“ Frauwallners größter Antrieb bei der Suche nach einem möglichen Heilmittel: die Sorge um ihren Sohn. „Ich wollte nicht, dass er dasselbe Leid ertragen muss. Und als ich dann zum ersten Mal die Darmbakterien unter einem Elektronenmikroskop gesehen habe, war mir klar: Das ist es! Ich habe mit den Professoren die sechs stärksten Stämme definiert, die sich im Darm jedes Menschen ansiedeln und seine Funktion auf positive Weise unterstützen können. Das war der Ursprung von OMNi-BiOTiC. Damals gab es etwa 19 Publikationen zu dem Thema im Jahr, heute liegen wir bei 20.000.“ 2001 verkaufte sie schließlich ihre Apotheke: „Ich habe das Geld für die Forschung gebraucht.“