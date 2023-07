Der Traunfall ist ein Wasserfall in Oberösterreich, in der Nähe von Roitham, der zu einem der schönsten Ausflugsziele in Oberösterreich zählt. Dieser Satz hört sich so unfassbar unspektakulär an, dass wir verstehen, dass ihr am liebsten gleich wieder wegklicken wollt. Wenn wir euch dann auch noch sagen, dass dieses kleine Stück Paradies gleich an der Bundesstraße liegt, wird die Lust wahrscheinlich nicht größer.

Aber genau das könnte der Grund sein, warum dieser Ausflugsort in Oberösterreich noch so vielen unbekannt ist...

Wer Natur liebt, ist hier richtig

Dabei erwartet einen nach nur wenigen hundert Metern Fußweg ein wahres Naturjuwel - glasklares Wasser, bemooste, fast unwirklich schöne Felswände, prächtige Farben und ein imposanter Wasserfall. Auch SchnorchlerInnen und TaucherInnen kommen hier voll auf ihre Kosten. Es ist einer dieser Orte, bei denen Bilder mehr als 1000 Worte sagen ... deshalb lassen wir sie heute einfach für sich selbst sprechen!

Der Traunfall in Oberösterreich ist vielleicht der schönste Platz des Landes!

Wie kommt man zum Traunfall?

Traunfall 8, Roitham am Traunfall 4661 Österreich. Es sind immer genügend Parkplätze vorhanden und auch bei Schlechtwetter kann man den Traunfall gut besuchen und die Macht der Natur auf sich wirken lassen! Mutige nehmen sich das Badegewand mit! ;-)