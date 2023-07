Egal, ob du eine große, sonnige Terrasse oder einen kleinen Balkon bei deiner Wohnung hast, Pflanzen und Balkonblumen sorgen für einen angenehmen und wohnlichen Charakter auf deiner Outdoor-Fläche.

Erfahre in diesem Artikel mehr über pflegeleichte Balkonblumen und andere Pflanzen, die sich draußen wohl fühlen!

Welche Blumen sind am besten für den Balkon?

Je nach Standort gibt es verschiedene Arten von Pflanzen, die sich gut an das Leben im Kübel anpassen und auch Hitze und Wind an einem erhöhten Standort aushalten.

Balkonblumen für sonnige Standorte

Margeriten, Lavendel, mediterrane Pflanzen und Sukkulenten sind meist pflegeleicht und eignen sich gut für sonnige Standorte. Auch Kräuter wie Kapuzinerkresse, Thymian, Salbei oder Rosmarin vertragen Sonne recht gut. Ein Olivenbaum oder auch Tomatenpflanzen (Olea europaea) fühlen sich in einem Kübel wohl.

Balkonblumen für schattige Standorte

Auf einem schattigen Balkon passen beispielsweise Begonien, Glockenblumen aber auch Farne oder Buchsbäume. Auch das Fleißige Lieschen, Hortensien, Petunien, Fuchsien oder Bambus eignet sich super als Balkonpflanzen auf einem Nordbalkon.

Wann ist die beste Zeit um den Balkon zu bepflanzen?

Da die empfindlichen Sommerblüher durch Nachtfröste Schaden nehmen könnten, wird am besten bis nach den Eisheiligen, die Mitte des Monats Mai vorüber sind mit der Bepflanzung von Kübeln und Kästen gewartet. Winterharte Pflanzen können das ganze Jahr draußen bleiben.

7 pflegeleichte Balkonpflanzen

1. Aloe Vera

Wenn du diese vielseitige pflegeleichte Pflanze noch nicht zu Hause hast, solltest du dir schnellstens eine zulegen. Sie kann für Haut und Haare verwendet werden und kann zudem Sonnenbrand lindern. Die eigentlich beliebte Zimmerpflanze darf auch gerne draußen stehen.

Wässere die Pflanze nur selten, wenn die Erde ganz trocken ist. Im Winter darf sie gerne nach drinnen wandern.

Standort & Wachstumsbedingungen: Halbschattig bis sonnig, ab Mai darf sie gerne nach draußen. Sie mag lockere Erde.

2. Sukkulenten

Sukkulenten sind nicht nur pflegeleichte Zimmerpflanzen. Im Sommer freuen sich Sukkulenten über einen sonnigen Platz am Balkon. Übermäßige Bewässerung kann bei Sukkulenten zu Fäulnis führen. Daher etwa einmal im Monat oder wenn die Erde trocken ist gießen.

Im Winter oder wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, sollten nicht winterharte Sorten nach drinnen geholt werden. Frostharte Sukkulenten wie Hauswurz und Fetthenne können als winterharte Balkonpflanzen aber auch das ganze Jahr über draußen bleiben.

Standort & Wachstumsbedingungen: Volle Sonne und gerne ein großer Topf mit spezieller lockerer Erde

Sukkulenten sehen besonders toll aus, wenn sie mit blühenden Balkonpflanzen kombiniert werden, wie in der Schale von Dehner.

3. Kakteen

Sie eignen sich perfekt für einen schlichten Bohème-Balkon oder dem verspielten Boho-Style - der Kaktus ist wirklich eine ungewöhnliche Pflanze. Wenn er in der Wüste überleben kann, kann er mit Sicherheit auch auf einem Balkon als grüne Deko gedeihen.

Kakteen gehören nicht nur zu den besten pflegeleichten Balkonpflanzen, einige Kaktusarten blühen sogar und sorgen so für Farbe.

Wann können Kakteen nach draußen auf den Balkon gestellt werden?

Kakteen können nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freie gestellt werden. Um Sonnenbrand zu vermeiden, sollten sie sich zuerst 1-2 Wochen an einem halbschattigen Platz akklimatisieren. Wüstenkakteen brauchen danach einen sonnigen Standort, während Blattkakteen gerne im Halbschatten bleiben. Die Pflanzen sollten zudem vor Regen geschützt stehen.

Standort & Wachstumsbedingungen: sonnig bis halbschattig je nach Sorte, spezielle Kakteenerde

4. Stiefmütterchen

Stiefmütterchen lassen sich in kleinen Holzkisten in den Ecken eines jeden noch so kleinen Balkons anbauen. Ihr herrlicher Duft und ihre leuchtenden Blüten sorgen für Farbe und gute Laune.

Sie können von März bis in den Oktober gepflanzt werden und halten 1 - 2 Jahre. Da sie winterhart sind, können sie über die kalte Jahreszeit draußen bleiben.

Standort & Wachstumsbedingungen: Sie gedeihen gut an sonnigen bis halbschattigen Standorten in nährstoffreicher Erde.

Tipp Durch regelmäßiges Entfernen von verwelkten Teilen, kann die Blüte der Pflanze gefördert werden, so dass sie bis in den Oktober hinein Blüten trägt.

5. Fuchsien

Es gibt verschiedene Fuchsiensorten, von denen die meisten in prächtigen Rosa- und Violetttönen blühen. Achte bei sonnigem Standort darauf, dass du eine hitzeverträgliche Sorte wählst, denn viele Fuchsien hören auf zu blühen, wenn es zu heiß ist. Sie eignen sich gut für Blumenampeln und gedeihen am besten in gleichmäßig feuchtem Boden.

Standort & Wachstumsbedingungen: Voll- bis halbschattig in feuchter, gut durchlässiger Erde

6. Lavendel

Lavendel hat wunderschöne Blüten und ist zudem auch eine duftende Balkonblume.

Die Pflanze gibt es in vielen Sorten, die in verschiedenen prächtigen lilafarbenen Tönen blühen. Lavendel ist außerdem trockenheits-, hitze- und windtolerant. Einige Sorten eignen sich auch zum Würzen von Speisen. Zudem kann er getrocknet werden und macht sich auch gut als besondere Blume im Brautstrauß.

Standort & Wachstumsbedingungen: Gerne viel Sonne und gut durchlässiger Erde

7. Basilikum

Verschiedene Kräuter eignen sich gut für alle Balkone. Du liebst italienisches Essen? Dann muss eine Basilikum auf deinem Balkon stehen.

Basilikum auf dem Balkon fühlt sich an einem sonnigen Standort besonders wohl. Er ist nicht ganz so pflegeleicht wie Lavendel: Der Boden sollte stets feucht, aber nicht nass sein. Mit selbstbewässernden Kräutertöpfen wird der Basilikum zur pflegeleichten Balkonpflanze. Die Pflanze benötigt zudem regelmäßig Nährstoffe, zum Beispiel in Form von Dünger.

Tipp Als Alternative eignet sich Kaffeesatz zum Düngen. Dieser kann einfach auf die Erde gestreut werden.

Standort & Anbaubedingungen: Viel Sonne, Boden stets feucht halten und regelmäßig düngen.

Die schönsten Ideen für Balkonblumen & Pflanzen

Balkonblumen und Pflanzen bringen Freude und Farbe ins Leben. Hier sind ein paar Inspirationen für dich!

Bunte Balkonblumen

Sie bringen Farbe ins Leben und eignen sich toll für Balkone von klein bis groß.

Welche Balkonblumen blühen den ganzen Sommer? Geranie, Hortensie, Petunie und Gerbera blühen in allen Farben und bereiten den ganzen Sommer lang Freude. Zudem machen sie sich auch bunt gemixt toll in Balkonkästen.

Margeriten für den Balkon

Margeriten mit ihrer großen Fülle an Blüten kommen mit Sonne und hohen Temperaturen gut zurecht. Da Margeriten zudem problemlos Wind und Regen vertragen ist der Balkonkasten vorne am Geländer ein idealer Standort.

Für kleine Balkone und Kübel eignen sich Kapmargariten, während Strauchmargariten toll auf größere Balkone passen. Im Gegensatz zu Lavendel, Sukkuelenten & Co. sollten diese Balkonblumen an heißen Tagen regelmäßig gegossen werden. Der Ballen sollte dabei nicht austrocknen.

Schlichte Blumen wie Margeriten sind perfekt für Fans des Minimalismus - manchmal reicht auch einfach nur eine Sorte für einen traumhaft schönen Balkon.

Kletterpflanzen

Pflanzen wie Kapuzinerkresse, Petunien oder Efeu sorgen für zusätzlichen Sichtschutz:

Bienenfreundliche Balkonblumen

Bienen sind fleißige Arbeiter: Ohne sie würden Raps, Gurken, Erdbeeren, Kirschen, Äpfel oder Kürbisse nicht wachsen können, da sie weitgehend von der Bestäubung durch die Bienen abhängig sind.

Bienen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems. Leider gerate sie jedoch immer mehr in Gefahr.



Nicht alle Blumen sind bienenfreundlich. Einige locken die Bienen durch ihren Duft zwar an, bieten ihnen dann aber keinen Nektar oder Pollen, von denen die Bienen sich ernähren könnten. Zierpflanzen wie die Geranie zählen hier beispielsweise dazu.

Glücklicherweise gibt es aber viele bunt blühende und ebenso schöne Blumen, die Bienen gerne haben. Die besten bienenfreundlichen Balkonblumen: Fächerblume, Kapuzinerkresse, Verbene, Margeriten und Sonnenblumen sowie Glockenblumen, Wandelröschen oder Löwenmäulchen.

Aber auch der duftende Lavendel und andere Kräuter eignen sich gut. Mit leckeren Küchenkräuter die blühen wie z.B. Bohnenkraut, Thymian, Minze, Basilikum, Schnittlauch oder Zitronenmelisse, kannst du den Bienen ebenfalls eine Freude machen.

Insektenhotel: Der Artenvielfalt etwas Gutes tun

Winterharte Balkonpflanzen für das ganze Jahr

Zu den Kübelpflanzen die winterhart und immergrün sind gehören beispielsweise der Buchsbaum oder einige Bambus-Sorten.

Auch Sukkulenten-Arten wie die Fetthenne bleiben im Winter grün und dürfen gerne als Balkonpflanze draußen stehen.

Zudem gibt es auch blühende Balkonblumen für den Winter wie Christrose, Winterheide oder Winterjasmin.