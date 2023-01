Die walisische Sängerin Bonnie Tyler gilt als eine Legende. Sie zählt neben Diana Ross, Kate Bush oder Madonna zu den beliebtesten Interpret:innen der 80er. Die internationale Powerfrau ist bekannt für Songs wie "It’s a Heartache", "Holding Out for a Hero" oder "Total Eclipse of the Heart". Erfahre mehr über die Frau mit der rockig rauchigen Stimme in diesem Artikel!

Name: Gaynor Hopkins aka. Bonnie Tyler

Geboren am: 08. Juni 1951

Sternzeichen: Zwilling

Geburtsort: Skewen / Wales, Großbritannien

Wohnort: Südküste von Wales, Algarve (Portugal)

Beruf: Sängerin

Ehepartner: Robert Sullivan

Kinder: keine

Gaynor Hopkins aka. Bonnie Tyler wurde die Liebe zur Musik durch ihre musikbegeisterte Mutter bereits in die Wiege gelegt. Schon als Jugendliche begann Bonnie Tyler in ihrer walisischen Heimat aufzutreten.



Nach einer Operation an den Stimmlippen glaubte die Sängerin, ihre Karriere sei vorbei, bevor sie richtig begonnen hatte. Dass der ganz große Durchbruch noch kommen sollte, wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch, wenn ihre Karriere stets von verschiedenen Hoch- und Tiefschlägen geprägt war, ließ sich Bonnie Tyler nie unterkriegen. Mittlerweile blickt sie auf eine jahrzehntelange Karriere zurück und ihre Hits wie "Total Eclipse of the Heart" werden noch immer gerne gehört.

Kindheit in Wales und erste Gesangserfahrungen von Bonnie Tyler

Bonnie Tyler wurde am 08. Juni 1951 in Skewen im britischen Wales als Gaynor Hopkins geboren. Ihre Eltern Glyndwr und Elsie Hopkins hatten fünf weitere Kinder, sodass Bonnie Tyler mit vielen Geschwistern aufwuchs. Während ihr Vater im Bergwerk arbeitete, kümmerte sich die Mutter vorrangig um die Kinder. Auffällig ist deren Liebe zur Musik. Insbesondere Opern hatten es Elsie Hopkins angetan.

» Meine Mutter war ein Opernfan. Als Kind habe ich sie schon singen gehört, wenn ich aus der Schule kam und noch gar nicht im Haus war. So gesehen musste ich einfach Sängerin werden. «

– in einem Interview mit dem SWR.

Und auch Bonnie Tyler interessierte sich früh für Musik. Als Jugendliche nahm sie an einem Talentwettbewerb teil, bei dem sie Zweitplatzierte wurde. Kurz darauf begann sie, in der Band Bobby Wayne & The Dixies als Backgroundsängerin zu singen. Hier sang sie jedoch eher im Hintergrund und gründete zeitnah ihre eigene Band mit dem Namen "Imagination", welche fast zehn Jahre zahlreiche Auftritte in walisischen Kneipen und Clubs verbuchen konnte.

» Sieben Jahre war ich mit meiner Band unterwegs, ohne dass wir die Aufnahmen an eine Plattenfirma geschickt hätten. «

Eine Musikkarriere mit Herausforderungen

Mit den späteren internationalen Erfolgen hatte Bonnie Tylers Band noch nichts zu tun. Zumindest nicht im musikalischen Sinn, denn sie wurde von einem Talentscout bei einem Auftritt entdeckt. 1975 folgte ihre erste Solo-Single "My! My! Honeycomb". Doch auch hier blieb der richtig große Erfolg noch aus. Im Folgejahr 1976 brachte Bonnie Tyler ihre nächste Single heraus. "Lost in France" war deutlich erfolgreicher und landete in den Top 10 der britischen Charts, in Deutschland sogar auf Platz drei.

Motiviert von diesem Erfolg, veröffentlichte Bonnie Tyler 1977 ihr erstes Album "The World Starts Tonight". Doch den großen Durchbruch erlangte die Sängerin damit nicht. Singleauskopplungen wie "More Than a Lover" oder "Heaven" waren zwar erfolgreicher, mit Chartplatzierungen in den Top 30 beziehungsweise Top 25, aber auch noch keine ganz großen Hits. Ihren Geburtsnamen Gaynor Hopkins legte sie in den 1970er Jahren ab, um Verwechslungen mit der Sängerin Mary Hopkin zu vermeiden.

Wie eine OP Bonnie Tyler zum Durchbruch verhalf

Kurz nach den Singleauskopplungen wurde Bonnie Tyler an den Stimmbändern operiert. Auf Ihren Stimmbändern im Kehlkopf wurden Knötchen entfernt, die etwa durch Überlastung entstehen können. Nach dieser Operation müssen Betroffene ihre Stimme konsequent schonen, was Bonnie Tyler jedoch nicht ausreichend tat. Folglich wurde ihre Stimme sehr rau.

Bonnie Tyler war sich zwar sicher, dass ihre Karriere jetzt vorbei sei, bevor sie richtig angefangen hatte. Allerdings nahm sie trotzdem ein weiteres Album auf. Die Single "It’s a Heartache" aus dem Album "Natural Force" wurde wider Erwarten zum vollen Erfolg, was nicht zuletzt der nun sehr markanten Stimme von Bonnie Tyler geschuldet war.



"It’s a Heartache" wurde 1978 veröffentlicht und landete in Frankreich und Australien auf Platz 1 der Charts, in Österreich auf Platz 3. Aber auch in anderen europäischen Ländern wurde die Single zum Hit. Damit war der Grundstein für Bonnie Tylers internationalen Durchbruch gelegt, der die Sängerin zu ihrer ersten Tournee durch die USA veranlasste.

Der erfolgreiche Song zeigte sich auch als beliebtes Cover-Material und wurde von einer ganzen Reihe von verschiedenen Künstlern interpretiert - darunter Rod Stewart, David Johanson (von den New York Dolls) und zuletzt auch vom Pop-Sternchen Miley Cyrus.

Ihre größten Erfolge

Konstante internationale Erfolge erreichte Bonnie Tyler aber auch nach ihrem Nummer-1-Hit und der Tournee nicht. Vielmehr war ihre Karriere von Erfolgen und Rückschlägen geprägt. Mal landete ein Song in den Top 20, mal in den Top 40 oder aber auf Platz drei, so wie etwa der Song "My Guns Are Loaded" in Frankreich.

1979 folgte das Album "Diamond Cut" und 1981 das Album "Goodbye to the Island". Mit beiden Alben konnte Bonnie Tyler nur mäßige Erfolge verbuchen. Ein Grund dafür war möglicherweise ihr Unwohlsein mit ihren damaligen Produzenten. Folglich wechselte Bonnie Tyler 1982 zum US-amerikanischen Label CBS Records, das seit 1988 zu Sony Music Entertainment gehört. Bereits im Folgejahr veröffentlichte die Sängerin sehr erfolgreich das erste Album gemeinsam mit dem neuen Label.

"Faster Than the Speed of Night" verkaufte sich knapp zwei Millionen Mal. Die Single "Total Eclipse of the Heart" war in zahlreichen Ländern über mehrere Wochen hinweg auf Platz eins der Charts. Der Welthit wurde vom US-amerikanischen Produzenten Jim Steinman kombiniert. Es folgten weitere Hits, etwa die Single "Holding Out for a Hero", die in den britischen Charts Platz 2 belegte. Während dieser Zeit wurde Bonnie Tyler mehrfach für den Grammy nominiert und erhielt Preise wie den Goldenen Bravo Otto, die Goldene Europa und den Yamaha Price.

Das Album "Secret Dreams and Forbidden Fire" (1986) wiederum war lediglich in Frankreich, Skandinavien und der Schweiz erfolgreich, in den USA, Deutschland und Großbritannien eher weniger. Ähnlich verhielt es sich mit Singleauskloppungen wie "If You Were a Woman", die nur in wenigen Ländern nennenswerte Erfolge verbuchen konnten. 1987 wagte es Bonnie Tyler erneut und veröffentlichte das Album "Hide Your Heart". Obwohl hier Musikgrößen wie Desmond Child, der seinerzeit mit Bon Jovi zusammenarbeitete und die Band Kiss mitwirkten, wurde auch dieses Album kein Erfolg.

1989 folgte ein Kompilationsalbum ("Heaven & Hell") mit dem amerikanischen Sängers Meat Loaf. Die meisten Songs darauf stammen aus der Feder von Jim Steinman, der auch einige der größten Hits von Meat Loaf und Tyler geschrieben hatte.Obwohl das Album kein unmittelbarer kommerzieller Erfolg war, wurde es aufgrund der stetigen Verkäufe 2013 mit Platin ausgezeichnet.

Neuausrichtung von Bonnie Tyler und ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2013

Die mäßigen Erfolge dieser Jahre veranlassten Bonnie Tyler dazu, das internationale Musikgeschäft vorerst hinter sich zu lassen und sich auf Europa zu konzentrieren. In Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen veröffentlichte Bonnie Tyler in den 90ern drei sehr erfolgreiche Alben ( "Bitterblue", "Angel Heart" und "Silhouette in Red"). Es folgte "The Very Best of Bonnie Tyler" – ein Zusammenschnitt ihrer größten Hits, der sogar mit Platin veredelt wurde. Obwohl sie in den USA und Großbritannien nicht annähernd so große Erfolge wie in Europa verbuchen konnte, entschied Bonnie Tyler, hier wieder Fuß zu fassen.

Eine Zusammenarbeit mit Jim Steinman sowie mit den Scorpions blieb jedoch abermals erfolglos. Zwischen 1995 und 2002 konnte Bonnie Tyler kaum an alte Erfolge anknüpfen. Erst mit der Veröffentlichung eines weiteren Best-of-Albums landete Bonnie Tyler wieder in den europäischen und britischen Charts in den Top 10. Nach weiteren Alben, Singleauskopplungen und Duetten, etwa mit Matthias Reim, nahm Bonnie Tyler 2013 am Eurovision Song Contest mit dem Lied "Believe in Me" teil. Hier belegte sie den 19. Platz. Auch in den Jahren 2019 und 2021 veröffentlichte Bonnie Tyler weitere Alben. Die Sängerin ist auch noch oft auf Tour unterwegs. Ein Karriereende ist hier also auch mit über 70 Jahren noch nicht in Sicht.

Konstante im Leben: Bonnie Tylers Ehemann Robert Sullivan

Während die Karriere von Bonnie Tyler ihre Höhen und Tiefen hatte, gibt es eine große Stabilität im Leben der Sängerin. Seit 1973 ist sie mit Robert Sullivan verheiratet, den sie bei einem Auftritt in einem walisischen Club kennenlernte. Bonnie Tyler und Robert Sullivan eint die gemeinsame Leidenschaft fürs Reisen, sodass er sie etwa bei vielen ihrer Auftritte begleitet.

Robert Sullivan wurde 1944 in London geboren und konnte später als Sportler Erfolge verbuchen. Er nahm beispielsweise 1972 an den Olympischen Sommerspielen teil. Außerdem hat Robert Sullivan nicht nur eine berühmte Ehefrau, sondern auch weitere berühmte Verwandtschaft. Denn der Vater der Schauspielerin Catherine Zeta-Jones ist Robert Sullivans Cousin.

Darum haben Bonnie und Robert keine Kinder

Gemeinsame Kinder haben Bonnie Tyler und Robert Sullivan nicht. Hauptgrund ist hauptsächlich die Karriere von Bonnie Tyler, die nur wenig Zeit für die Planung einer Familie ließ. Die Sängerin wäre gerne Mutter geworden, erlitt jedoch eine Fehlgeburt und war später zu alt, um eigene Kinder zu bekommen.



Bonnie Tyler sieht jedoch das Positive im Leben und freut sich stattdessen über ihre fünf Geschwister und deren Kinder – ihre zahlreichen Nichten und Neffen. Zudem ist Bonnie Tyler bis heute sehr aktiv, beispielsweise, indem sie auf Bühnen steht und viel reist. Dieses Leben wäre mit Kindern wahrscheinlich nur eingeschränkt möglich.

Bonnie Tyler lernt mit 69 Jahren das Schwimmen

Kampfgeist und Durchhaltevermögen hat Bonnie Tyler nicht nur im Zuge ihrer Karriere gezeigt. Auch privat lässt sich die Sängerin nicht unterkriegen und ist auch mit fortschreitendem Alter bereit, Neues auszuprobieren. So lernte Bonnie Tyler während des coronabedingten Lockdowns schwimmen – mit 69 Jahren. Da Bonnie Tyler gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Sullivan ein Haus in der Algarve in Portugal besitzt, kommt ihr diese neu erworbene Fähigkeit sicher sehr zugute.