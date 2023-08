"Less is more" – dieses Motto hat sich das französische Luxushaus Celine, welches bis 2018 Céline geschrieben wurde, auf die Fahnen geschrieben. Heute besticht das Label Fashionistas auf der ganzen Welt mit zeitlosen Designs für moderne Frauen. Wer hätte da gedacht, dass alles 1945 mit einem Geschäft für Kinderschuhe nach Maß begann? Alles über die spannende Geschichte hinter der Luxusmarke liest du im Designerportrait!

Steckbrief: Celine Firmenname: Celine S.A.

Celine S.A. gehört zu: LVMH

LVMH Gründungsjahr: 1945

1945 Gründer: Céline und Richard Vipiana

Céline und Richard Vipiana Firmensitz: Paris, Frankreich

Paris, Frankreich CEO: Séverine Merle

Séverine Merle Kreativdirektor: Hedi Slimane

Hedi Slimane Website: celine.com

5 spannende Fakten über die Luxusmarke Celine

Ursprünglich wurde das die heutige Luxusmarke von Céline Vipiana und deren Ehemann Richard als Geschäft für exklusive Kinderschuhe gegründet. Später wurde die Produktpalette um Damenschuhe, Parfüm, Lederwaren und Damen- und Heerenmode erweitert.

Die Brand gehört seit 1996 zum LVMH-Konzern.

2018 wurde der Markenname von Céline zu Celine geändert. Auch das Logo hat sich im Laufe der Jahre mehrfach verändert.

2018 wurde der Markenname von Céline zu Celine geändert. Auch das Logo hat sich im Laufe der Jahre mehrfach verändert. Celine hatte bereits sehr bekannte Chef-Designer:innen: Céline Vipiana (1945 - 1997), Michael Kors (1997 - 2004), Roberto Menichetti (2004 - 2006), Ivana Omazic (2006 - 2008), Phoebe Philo (2008 - 2017) und Hedi Slimane (seit 2017).

Céline Vipiana (1945 - 1997), Michael Kors (1997 - 2004), Roberto Menichetti (2004 - 2006), Ivana Omazic (2006 - 2008), Phoebe Philo (2008 - 2017) und Hedi Slimane (seit 2017). Das meistverkaufte Stück von Celine ist die Tasche "Cuir de Sulky".

Alles begann mit der Eröffnung eines Geschäfts für Kinderschuhe

Die Geschichte der Modemarke Celine geht zurück auf das Jahr 1945: Céline Vipiana gründete gemeinsam mit ihrem Ehemann Richard ein Geschäft für exklusive Kinderschuhe in Paris – und das mit Erfolg, denn schon bald wurden weitere Läden eröffnet. Doch bis der erste Damenschuh lanciert wurde, dauerte es mehr als zehn Jahre.

Ab 1959 machte sich das Unternehmen schließlich mit eleganten Damen-Mokassins einen Namen. In den darauffolgenden Jahren wurde das Sortiment um Parfüm sowie Kleinlederwaren wie Handtaschen, Handschuhe und Gürtel erweitert.

Bald schon begann die internationale Expansion – nämlich mit dem Eintritt in den japanischen Markt. 1967 eröffnete außerdem die erste Celine-Boutique im Pariser Stadtteil St. Germain des Prés. Zwei Jahre später lancierte Celine erstmals Prêt-à-porter-Mode. Die Gründerin Céline Vipiana vertrat in puncto Mode die Ansicht, dass Alltagstauglichkeit und Eleganz nicht zwangsläufig Widersprüche sein müssten.

In einer Zeit, in der Frauen vorrangig Kleider trugen, lancierte sie Blusen und Röcke. Ihre Mode bezeichnete sie als "Couture Sportswear". In den 1970er Jahren kreierte Richard Vipiana außerdem erstmals ein Logo für das Unternehmen: Es zeigte ein stilisiertes Pferdefuhrwerk und war seitdem in der Werbung der Marke zu sehen.

1973 bekommt Celine das berühmte Triomphe-Logo

Doch bei diesem Logo sollte es nicht bleiben: 1973 wurde schließlich das berühmte Triomphe-Logo eingeführt, das bis heute die Produkte der französischen Luxusmarke ziert. Kreiert worden war das Logo, welches im Grunde zwei gegenüberliegende Cs zeigt, übrigens in Anlehnung an die Form der Glieder der Ketten-Absperrung um den Arc de Triomphe in Paris herum. Daher stammt auch der Name des Logos.

Doch damit nicht genug, denn in den 1970er Jahren befand sich Celine auf einer wahren Erfolgswelle: Die Expansion lief gut und so wagte man sich bis in die Vereinigten Staaten vor. 1976 eröffnete schließlich die erste Boutique auf dem Rodeo Drive in Los Angeles. Mit Erfolg: Denn lässig-elegante Sportswear verkaufte sich bei den amerikanischen Frauen überaus gut.

Übernahme des LVHM-Konzerns: Die späten 80er leiteten eine neue Ära bei Celine ein

Im Jahr 1987 kaufte der damalige Dior-Eigentümer Bernard Arnault das Unternehmen für 2,7 Milliarden Franc. Schritt für Schritt integrierte er die Marke in den Luxusgüter-Konzern LVMH. Bis 1997 hatte die Gründerin Céline Vipiana die Position der Kreativdirektorin inne.

Als LVMH Celine schließlich 1996 übernahm und die Gründerin sich ein Jahr später aus dem Geschäft zurückzog, trat niemand Geringerer als Michael Kors ihre Nachfolge an. Allein durch seine Kontakte nach Hollywood gelang es Kors, der Marke Celine zu neuem Glanz zu verhelfen. Von ihm designte Handtaschen, wie etwa die Modelle Boogie und Poulbot wurden weltweit zu Kassenschlagern. Wartelisten unterstrichen die hohe Nachfrage und machten Celine letztlich zur weltweit begehrten Kultmarke.

Designerin Phoebe Philo macht Celine zur Hype-Brand

2004 verließ Michael Kors das Unternehmen. Auf ihn folgten der italienisch-amerikanische Ex-Burberry-Designer Roberto Menichetti sowie die kroatische Designerin Ivana Omazić. Beiden gelang es allerdings nicht, an die Erfolge von Michael Kors anzuknüpfen. Ab 2008 sollte es wieder aufwärts gehen: Denn mit dem Engagement der britischen Designerin Phoebe Philo hatte Celine nun eine der einflussreichsten Designerinnen an der Hand.

Philo, die zuvor mit mädchenhaften Kleidern für Chloé die Mode der frühen Nullerjahre maßgeblich mitgeprägt hatte, ließ sich ein eigenes Atelier in London einrichten und veranlasste einen radikalen Neustart bei Celine: So ließ sie etwa alle Bestände der alten Kollektionen entfernen. Das Parfümgeschäft wurde komplett eingestellt. Unter Philo wurden außerdem die Verkaufspreise für Celine-Produkte erhöht. Ihre Maßnahmen zeigten Wirkung: Denn Celine-Mode wurde dank der neuen Designerin minimalistischer, eleganter, cooler und moderner. Die Absatzzahlen stiegen wieder an.

Philo schuf Taschenmodelle für die Ewigkeit

Bis 2017 blieb Phoebe Philo Chef-Designerin bei Celine. In den knapp zehn Jahren ihrer Schaffenszeit gelang es der Designerin eine große und loyale Fan-Gemeinde aufzubauen, die chic, modern und minimalistisch zugleich war. Kein Wunder, dass Phoebe, die im September 2023 übrigens ihr eigenes Modelabel launchen soll, so beliebt ist

Denn der Britin gelang es bereits in ihrer ersten Kollektion für Celine 2009 einen echten Beststeller vorzustellen: Die "Luggage Bag" ist eine geräumige, hohe Handtasche mit Steifen Henkeln und einem breiten Reißverschluss an der Vorderseite. Gemeinsam mit weiteren Taschen-Modellen, wie der "Trapeze", der "Cabas" oder der "Classic", entwickelte sich die "Luggage" zu einer absoluten Ikone der Accessoires-Geschichte. Bis heute ist die Nachfrage ungebrochen.

Hedi Slimane wird neuer Kreativchef

Als 2017 bekannt wurde, dass Phoebe Philo Celine verlässt, war die Bestürzung bei den Philo-Fans entsprechend groß. So groß sogar, dass diverse Protest- und Gedächtnis-Instagram-Profile ins Leben gerufen wurden. Der Account @oldceline huldigt etwa den "alten" Celine-Designs von Phoebe Philo.

2018 trat schließlich Hedi Slimane in die großen Fußstapfen von Philo. Dieser hatte zuvor für Saint Laurent und Dior Homme sein Design-Talent unter Beweis gestellt. Unter dem neuen Chefdesigner verlor Celine nicht nur seinen Accent Aigu, denn bis dahin wurde die Marke Céline geschrieben, sondern auch die komplette Ästhetik der französischen Marke wurde verändert.

Denn minimal ist bei den Designs von Hedi Slimane maximal die Rocklänge. Seine Interpretation der typischen Celine-Frau tauschte nun schlichte Schnitte und Stoffe gegen Nieten, Leder, Cowboyboots und viel Schwarz. Doch unter Slimane gab es noch eine weitere Neuerung: So wurden ab 2018 erstmals auch wieder Herrenmode-Kollektionen vorgestellt.

Die Marke Celine heute

Bis heute zieht die Marke Celine Fashion-Liebhaberinnen rund um den Globus in ihren Bann. Mittlerweile betreibt das Unternehmen mehr als 100 Boutiquen in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten sowie Japan und China. Das Produktportfolio von Celine umfasst Mode für Frauen und Männer. Neben Kleidung, Schuhen, Accessoires und Kleinlederwaren vertreibt die Marke nach wie vor einige begehrte It-Bags, wobei diese zu den größten Umsatz-Treibern zählen. Auch Parfum findet man aktuell wieder im Sortiment der Luxusmarke.

