Langes glattes schwarzes Haar, immer gut gestylt und eine ausdruckstarke Stimme – das ist Cher. Die Ikone begeistert uns schon seit Jahren mit ihrem Gesangstalent und ihrem Auftreten in diversen Filmen. Das lässt sich auch an vielen verliehenen Preisen erkennen.

Steckbrief: Cher Name: Cherilyn Sarkisian

Cherilyn Sarkisian Geboren am: 20. Mai 1946

20. Mai 1946 Sternzeichen: Stier

Stier Familienstand: geschieden

geschieden Kinder: Chaz Bono, Elijah Blue Allman

Chaz Bono, Elijah Blue Allman Wohnort: Malibu in Kalifornien, Hollywood und Miami, USA

Malibu in Kalifornien, Hollywood und Miami, USA Beruf: Sängerin, Schauspielerin, Model

Sängerin, Schauspielerin, Model Größe: 174cm

174cm Religion: Buddihstin

Buddihstin Ausbildung: Schauspielausbildung in Los Angeles

Kindheit: So wuchs Cher auf

Die Sängerin wurde als Tochter von John Sarkisian, der armenischer Abstammung war, und der Schauspielerin Georgia Holt, die nicht nur Cherokee-Wurzeln, sondern auch deutsche, französische, irische und englische Vorfahren hatte, geboren. Kurzum ein kunterbuntes Gemisch aus aller Welt. Ihre Eltern ließen sich scheiden und Gilbert La Piere wurde ihr Stiefvater. Die junge Cher war unglücklich, da ihr neuer Vater ziemlich streng war, und so verließ sie bereits mit 16 Jahren ihr Elternhaus, brach die High School ab und ließ sich in Los Angeles nieder. Dort finanzierte sie ihr Leben mit diversen Gelegenheitsjobs und als Kellnerin am Hollywood Boulevard.

Schillerndes Privatleben der Ausnahmekünstlerin

In dieser Zeit lernte Cher ihren ersten Mann kennen, nämlich den Musiker, Sänger und Schauspieler Sonny Bono, der Sohn italienischer Einwanderer war. Die beiden heirateten 1964. Dieser Ehe entstammt Chaz Bono, der bis 2010 den Namen Chastity trug und damit offiziell sein Geschlecht änderte. Der Schauspieler und Transmann ist heute Aktivist der Lesben- und Schwulenbewegung.

Sonny Bono und Cher

In den 70er-Jahren war die Künstlerin mit Gregg Allman, einem amerikanischen Rocksänger und Songwriter, verheiratet. Aus dieser Ehe stammte ihr Sohn Elijah Blue Allman, der sich als Sänger und Gitarrist einen Namen machte. Auch diese Ehe scheiterte und Cher war für kurze Zeit mit Gene Simmons, dem Bassisten von Kiss liiert. Ihm folgte der Gitarrist von Bon-Jovi–Richie Sambora.

Anfänge ihrer Karriere

Den Grundstein für die Karriere von Cher legt Sonny Bono. Er nahm sie zu Phil Spector in die „Gold Star Studios“ mit, wo sie kurzerhand für eine fehlende Sängerin einsprang. Mit dem Erfolg, dass alle von ihr begeistert waren und sie unter Vertrag genommen wurde. Die beiden versuchten zuerst als Duo unter dem Namen „Caesar and Cleo“ durchzustarten, allerdings blieb der Erfolg aus.

Cher war jedoch von der Musik besessen, trat in kleinen Bars auf und arbeitete – gemeinsam mit ihrem Mann – weiter an ihrer Karriere. 1965 war es dann so weit. Als "Sonny & Cher" landeten die beiden Hippie-Idole mit "I Got You Babe" weltweit ihren ersten Nummer 1 Hit. Etliche weitere Songs wie etwa "Bang Bang" erreichten Plätze in den internationalen Top-Charts.

Das Model Cher

Mit ihrer Attitude und ihrem Charme begeisterte Cher auch die Modebranche. So lernte sie auf einer Dinnerparty von Jackie Kennedy die Modedesignerin und Chefredakteurin der amerikanischen Ausgabe des Vogue Magazins kennen. In Folge war sie achtmal in der Vogue abgebildet und unter der neuen Kreativchefin zierte sie fünfmal das Coverbild.

Eine Powerfrau gibt niemals auf

1969 spielte Cher die Hauptrolle im Film "Chastity", der von Sonny Bono geschrieben und produziert wurde. Er floppte und führte zum finanziellen Ruin des Paares. Um wieder Fuß zu fassen, traten die beiden in diversen Nachtclubs und Varietes auf. Und bald kam der Erfolg zurück. Nämlich in einer eigenen Show in Las Vegas, die schlussendlich zu einer Fernsehshow – Sonny & Cher Comedy Hour – wurde.

Vom Filmen hatte Cher vorerst zwar genug, aber bereits 1971 landete sie ihren ersten Nummer-1-Hit "Gypsies, Tramps and Thieves". 1974 wurde Cher von Sonny Bono geschieden und ging – nach einem Engagement in Las Vegas - auf eine Konzerttournee. Und sie bekam ihre eigene Fernseh-Show, bei der Stars wie Tina Turner, Michael Jackson, Bette Midler oder Elton John zu Gast waren.

Sie begeistert jedoch nicht nur mit ihrem Erscheinungsbild, sondern ist auch eine brillante Sängerin und Entertainerin. Wenn man von ihrem ersten Misserfolg "Chastity" mal absieht ist sie auch eine erfolgreiche Filmschauspielerin. die selbst vor Fitness-Videos nicht halt macht.

Meilensteine als Schauspielerin

Anfang der 80er Jahre versuchte sich Cher wieder als Schauspielerin und wurde für das Broadway-Stück "Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean" engagiert. 1982 dann auch für den gleichnamigen Film, für den sie als beste Darstellerin eine Golden-Globe-Nominierung erhielt.

Mike Nichols verpflichtete sie für "Silkwood" und ihre erste Hauptrolle spielte Cher im Filmdrama "Die Maske", in dem sie die Mutter eines behinderten Kindes spielte. Es folgten Filme wie "Die Hexen von Eastwick" mit Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer und Susan Sarandon, "Suspect – unter Verdacht", "Mondsüchtig", "Meerjungfrauen küssen besser", "Unzertrennlich", "Burlesque" und "Mamma Mia! Here We Go Again" an der Seite von Meryl Streep.

Cher an der Seite von Meryl Streep bei der "Mamma Mia! Here We Go Again" World Premiere

Die musikalische Karriere der Sängerin Cher

Ihr Erfolg als Filmschauspielerin war Cher zu wenig und sie arbeitete auch erfolgreich musikalisch weiter. So veröffentlichte sie nach ihrem Hit "I Found Someone" ihr Album "Heart of Stone". Darin lassen sich unter anderem auch die weltberühmten Songs "Just Like Jesse James", "If I Could Turn Back Time" finden.

Mit "The Shoop Shoop Song" aus dem Film "Meerjungfrauen küssen besser" landete sie in den internationalen Top-Ten. Einen Megaerfolg erzielte Cher auch mit ihrem Album "Believe". Im stolzen Alter von 72 nahm Cher dann "Dancing Queen" mit Cover-Versionen von ABBA-Songs auf.

Auszeichnungen & Preise

Cher bekam im Laufe ihrer Karriere unzählige Preise und Auszeichnungen verliehen. Etwa den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" für "Mondsüchtig", den Grammy Award für die "Beste Dance-Aufnahme" in "Believe", einen Emmy für "Cher – The Farewell Tour" und dann einen Golden Globe Award für "The Sonny & Cher Comedy Hour", "Silkwood2 und "Mondsüchtig".

Bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes eine Auszeichnung als "Beste Darstellerin" für "Die Maske", den World Music Award für ihr Lebenswerk, den Bambi als "Beste Internationale Sängerin", den Echo als "Beste Internationale Künstlerin", die Billboard Music Awards für "Believe" und "Living Proof".

Cher bei den Billboard Music Awards 2017

Dazu kommen diverse Ehrungen und unzählige Nominierungen. Einmal wurde sie allerdings als "Schlechteste Nebendarstellerin" nominiert. Und zwar für die Goldene Himbeere für den Film Burlesque.

Empathie ist ein Wesenszug von Cher

Der Künstlerin war es immer schon wichtig soziales Engagement zu zeigen. So engagiert sie sich seit dem Film "Die Maske" für die Children’s Craniofacial Association. Cher kümmerte sich auch in einer weltweiten Kampagne um Kaavan, einen aus Sri Lanka stammenden Elefanten, der vor rund zwei Jahren dann in ein Elefantenschutzgebiet umgesiedelt wurde.

Cher ganz persönlich

Ihr perfektes Aussehen ist Cher sehr wichtig. Chirurgische Eingriffe sind für sie selbstverständlich und sie dementiert sie auch nicht. So soll sie sich rund 30 mal unter anderem wegen einer neuen Nase, perfekten Lippen, einem wohlgeformterem Kinn, einem straffen Bauch, größeren Brüsten und diversen Hautstraffungen unters Messer gelegt haben. Dazu kommt intensives Fitness-Training mit Zumba, Step, Yoga und Bauchmuskelübungen.

Auch ernährungstechnisch hat Cher ihre Prinzipien. So meidet sie Lebensmittel mit hohem Fettgehalt, mag kein rotes Fleisch oder Schinken, trinkt nur wenig fettfreie Milch und verzehrt so gut wie keinen Käse. Auf ihrem Speiseplan befinden sich Süßkartoffeln, Salate, brauner Reis, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst.

Früher war Cher dem Rauchen nicht abgeneigt, heute verzichtet sie völlig darauf. Genauso wie auf Drogen und Alkohol, der nur zu ganz außergewöhnlichen Anlässen von ihr konsumiert wird. Berühmt wurde Cher auch wegen ihren aufregenden Outfits in Spitze, Tüll & Pailetten. So sorgte sie 1988 für einen Skandal, als sie zur Oscarverleihung ein durchsichtiges Kleid trug. Die fehlende Unterwäsche kaschierte sie notdürftig mit Pailletten und Perlen.

Dass Cher immer noch mit den ganz jungen Models mithalten kann, bewiess sie als Testimonial von Marc Jacobs Winterkampagne im Jahr 2015. Und für die heurige Pride-Collection haben sich Cher und Donatella Versace zusammengetan und eine Kollektion in Regenbogenfarben unter dem Namen „Chersace“ herausgebracht.

Der Verkaufserlös ist für die LGBTQI-Community bestimmt. Zur Zeit lebt die Ausnahmekünstlerin in Malibu, Hollywood und Miami. In Punkto Männer meint Cher, dass sie sie heute nur noch als eine Art Dessert konsumiert. Mehr von Cher kann man in ihrer Biografie "The First Time"! nachlesen, die 2000 erschienen ist.